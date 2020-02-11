Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в замовленні підпалу авто львівської журналістки

Сьогодні, 11 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у замовленні підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прессекретар прокуратури Львівщини Юлія Шевченко.

«Другому фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 424 400 гривень», – написала Юлія Шевченко.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого людину, яка підозрюваного у підпалі авто журналістки у Львові, затримали в Одесі. Ним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Згодом суд помістив хлопця під цілодобовий домашній арешт. У той же час, правоохоронці розшукували замовників злочину.

Вранці 11 лютого стало відомо, що правоохоронці вийшли на слід ймовірного замовника підпалу автомобіля львівської журналістки Галини Терещук. У справі фігурують двоє чоловіків. Один з них – 48-річний безробітний, раніше судимий львів’янин. Він є відомим у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також за розкрадання палива зі Львівської залізниці. Йому Галицький районний суд Львова сьогодні і обрав запобіжний захід.

А інший фігурант справи– 43-річний старший оперуповноважений кримінальної поліції, майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області. В органах Нацполіції він працює вже 22 роки. Його оголошено у розшук.

Згодом стало відомо, що майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, причетного до організації підпалу автомобіля журналістки, звільнять з органів Нацполіції.

Під час брифінгу з журналістами головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко розповіла деталі розслідування. За її словами, за підпал авто львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук 19-річний студент отримав 5 тисяч гривень.