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Кабінет для огляду п’яних водіїв. У Львівській облраді заговорили про співфінансування з мерією

Соломія Головіна

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Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного  розвитку Львівської облради сьогодні, 10 лютого, розглянула питання відновлення проведення медичних оглядів водіїв на стан сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

 

«І, зважаючи на те, що майже 80% таких горе-водіїв є мешканцями Львова, то задекларовано готовність на умовах співфінансування 50% на 50% з міським бюджетом відновити медичні огляди водіїв на стан сп’яніння», – мовиться у повідомленні облради.

Відтак бюджетна комісія дала доручення департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА вивчити потребу в коштах, а ОДА – звернутися до Львівської міської ради з такою пропозицією.

Раніше Львівський портал повідомляв, що громадські організації вимагають від Львівської облради виділити кошти на створення у Львові кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. При цьому голова бюджетної комісії облради Олег Домчак повідомив у коментарі, що наразі коштів на це не передбачено.

Також ми писали про те, що колишній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський декларував готовність відновити у Львові діяльність кабінетів освідування.

Додамо, що на сайті Єдиної системи електронних петицій  зареєстрували петицію до Львівської облради під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

Своєю чергою у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень (наркодиспансер) також зверталися до Львівської облради, щоб у бюджеті заклали фінансовий ресурс для відновлення цілодобового кабінету освідування.

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