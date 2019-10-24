У Львові хочуть відновити кабінети для перевірки водіїв на алкогольне та наркотичне сп'яніння

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський хоче відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння. Про це він заявив під час відкритого інтерв’ю, організованого Тvoemisto.tv, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я не бачу іншого виходу ніж відновити діяльність тих кабінетів, які існували у Львові. Їх закрили близько півтора року тому. І, я вважаю, це було неправильне рішення, хоча формально розумію, що департамент переслідував благу ціль, але наслідок вийшов дуже негативний… Я підтримую бачення патрульної поліції щодо того, щоб створити п’ять-шість кущових точок, де може бути таке освідування», – наголосив він.

Також Маркіян Мальський зазначив, що це питання є у п’ятірці пріоритетів, які він хоче втілити.

При цьому голова ЛОДА висловив сподівання щодо того, щоб протягом місяця запустити тимчасовий кабінет освідування:

«Я вірю, що тимчасовий кабінет, який існував, ми б мали мати можливість протягом місяця запустити знову, тому що поки я іншого виходу з ситуації не бачу».

За його словами, як тільки водії дізнаються, що ці кабінети запрацювали, ситуація мусить кардинально змінитися.

Додамо, що ще 6 вересня на сайті Львівської облради зареєстрували петицію під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

«За даними патрульної поліції у Львові у 2018 році зафіксовано – 2815 випадків нетверезого водіння. Якщо водій, якого зупинили працівники патрульної поліції з ознаками сп’яніння, відмовляється від огляду на стан алкогольного сп’яніння, працівники поліції відвозять такого водія до медичного закладу. У лікарні у порядку загальної черги у травмпункті очікують на прийом лікаря. Огляди на стан наркотичного сп’яніння не здійснюються у цих лікарнях взагалі та реактивів для проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичних засобів – відповідно немає. Це означає, що кожного дня, коли в місті Львові та області, поліція виявляє водія з ознаками наркотичного сп’яніння – оглянути у медичному закладі його не вбачається за можливе, оскільки згідно п. 7 р. III Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції затвердженої Наказом МОЗ та МВС № 1452/735 від 09.11.2015 проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове», – наголошують ініціатори петиції.

Додамо, що станом на 24 жовтня петицію підписали 615 осіб з 1000 необхідних.