У Львові вимагають відновити кабінет перевірки водіїв на стан сп’яніння

Громадські організації вимагають від Львівської облради виділити кошти на створення у Львові кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. При цьому голова бюджетної комісії облради Олег Домчак повідомив у коментарі Львівському порталу, що наразі коштів на це не передбачено.

У Громадській організації «Pitbull Lviv» розповідають, що вже майже рік вимагають від чиновників відновлення роботи кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

«Комісія з охорони здоров’я визначила, що кабінет для освідування водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння відкриють на території психіатричної лікарні на Кульпарківській. Для функціонування кабінету необхідно близько мільйона гривень. Тепер це питання передали на розгляд бюджетної комісії Львівської облради, яка повинна засідати завтра», – зазначив організатор «Pitbull Lviv» Микола Ільчук.

Львівський портал звернувся до голови бюджетної комісії Олега Домчака, який повідомив нам, що наразі коштів для створення такого кабінету не передбачено.

Заступник командира третього батальйону патрульної поліції Львівщини Андрій Пушкар розповів, що згідно з законодавством у правоохоронців є лише дві години для виявлення у водія алкогольного та наркотичного сп’яніння. У Львові відповідного кабінету немає, тому поліцейські возять водіїв на перевірку в Пустомитівську лікарню.

«Це дуже незручно, позаяк дорога займає від однієї до двох годин. Також ми витрачаємо час на те, щоб стояти в черзі, тому що в приймальному відділенні завжди багато людей. Через затягування з оформленням матеріалів ми чуємо скарги, що екіпаж довго їде на виклик. Але патруль не може залишити водія, доки не оформить матеріали. Також це доставляє дискомфорт звичайним пацієнтам, які мусять перебувати з нетверезими водіями, які часто неадекватно себе поводять», – зазначив Андрій Пушкар.

Політик та громадський діяч Ігор Васюник заначає, що якщо людина настільки безвідповідальна, що сідає за кермо п’яна чи під дією наркотиків, то на таких горе-водії потрібен жорсткий контроль та суворе покарання.

«Тільки у 2019-му по всій Україні 115 711 чоловік було притягнуто до відповідальності за керування у стані сп’яніння. Це так ніби мешканці цілого обласного центру їздять п’яні і наражають на небезпеку нас і наших рідних. 20% ДТП з потерпілими трапляються через нетверезих водіїв. Сьогодні його пронесе, а завтра зіб’є когось на смерть чи покалічить. Натомість місцева та обласна влада, видається, тільки потурає порушникам. Адже зараз освідчення проводяться у лікарнях й інколи тривають до 3-4 днів. Чим порушники й користуються й уникають покарання. Із січня по кінець серпня 2019 року на Львівщині патрульні склали 1447 протоколів на нетверезих водіїв. З них лише 560 було розглянуто в судах і накладено штрафи», – розповів Ігор Васюник.

Також політик додає, що у Львові має працювати спеціалізований цілодобовий кабінет нарколога для освідчення водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. При чому до забезпечення його діяльності мають докласти зусилля як Львівська міська рада, так і облдержадміністрація.

Львівський портал раніше повідомляв, що голова Львівської ОДА Маркіян Мальський хоче відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння.

Додамо, що на сайті Єдиної системи електронних петицій зареєстрували петицію до Львівської облради під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

Також у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень (наркодиспансер) зверталися до Львівської облради, щоб у бюджеті заклали фінансовий ресурс для відновлення цілодобового кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.