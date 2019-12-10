У обласному бюджеті просять закласти кошти для кабінету перевірки водіїв на стан сп'яніння

У Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень (наркодиспансер) хочуть відновити цілодобовий кабінет освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Із цього приводу звернулися до Львівської облради, щоб у бюджеті заклали відповідний фінансовий ресурс. Про це сьогодні, 10 грудня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

«Враховуючи звернення кількох громадських організацій, директор обласного центрі превенції працює над тим, щоб відновити кабінет освідчень у приміщенні наркодиспансеру цілодобового приймального відділення. Для цього потрібні додаткові кошти. Ми звернулися у обласну раду, щоби у бюджеті їх передбачили», – зазначила Ірина Микичак.

Своєю чергою заступник голови Львівської ОДА та депутат облради Іван Собко зазначив, якщо профільна та бюджетна комісії облради виділять кошти, то створення відповідного кабінету фінансуватиметься з бюджету області. При цьому посадовець додав, що кошти на це мала б виділяти міська рада або хоча б спрямувати 50% від необхідної суми.

Львівський портал раніше повідомляв, що голова Львівської ОДА Маркіян Мальський хоче відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння.

Додамо, що на сайті Львівської облради зареєстрували петицію під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».