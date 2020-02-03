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На Сколівщині відкрили дитячий садок

Ольга Денисяка

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У суботу, 1 лютого, у селі Крушельниця, що  на Сколівщині відкрили дитячий садок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У садочку зможуть навчатись 20 діток.

«Ми маємо чіткий намір – не розпорошувати кошти на дрібні ремонти, а реалізовувати великі проєкти.   Сьогодні, дивлячись на діток – майбутніх вихованців цього закладу, – розумію заради кого ми працюємо. Цього року будуватимемо і відкриватимемо нові школи, садочки, спортмайданчики», – наголосив під час відкриття перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Реконструкція будівлі сільського клубу під заклад дошкільної освіти розпочалась у листопаді 2017 року.

Загальна кошторисна вартість – 1,5 млн гривень, з них: обласний бюджет –  520 тис грн; районний бюджет – 880 тис грн; місцевий бюджет – 100 тис грн.

Нагадаємо, у мерії Львова заявили, що до кінця 2019 року до садочків не потраплять 400 дітей. При цьому до завершення року у Львові обіцяли відкрити 14 додаткових груп у дитячих садочках. Зараз у Львові тривають ремонтні роботи у ЗДО №111 (5 груп), ЗДО №22 (2 групи), ЗДО №102 (7 груп), ЗДО №96 (4 групи), ЗДО №97 (4 групи), які планують відкрити наприкінці 2020 року.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки. Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Нещодавно у мерії заявили, що станом на листопад 2018 року на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей. А до 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць.

Фото: ЛОДА

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