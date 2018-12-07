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У сімох дитсадках Львова створять 600 нових місць. Перелік

Наталя Дуляба

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До 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць. Про це сьогодні, 7 грудня, під час засідання виконавчого комітету міської ради повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Із 2014 року електронна черга з 5030 дітей дотепер зменшилася до 911 дітей. З 2014 року було відкрито групи для 1280 дітей в існуючих відремонтованих садках, якими володіє управління освіти. До 2020 року має бути додано ще 600 місць в існуючих комунальних садках», – розповів Юліан Чаплінський.

Відтак 600 додаткових місць відкриють у таких закладах дошкільної освіти:

  • №111 – 120 місць (наразі виконано на 10%);
  • №96 – 80 місць (наразі виконано 15%);
  • №102 – 140 місць (наразі виконано на 40%);
  • ДНЗ на вул. Чижевського, 43 – 40 місць (наразі виконано на 20%);
  • ДНЗ на вул. Сяйво, 16 – 40 місць (наразі виконано на 10%);
  • ДНЗ на вул. Дністерській, 25 – 80 місць;
  • ДНЗ на вул. Білогорща, 2а – 100 місць.

Водночас зараз у дитсадках Львова бракує більше 900 місць. Найбільше їх потребують ДНЗ №184 та №147 – по 100 місць кожен.

Також Юліан Чаплінський зазначив, що у центрах розвитку дитини, які облаштовують забудовники у вже зведених житлових будинках, загалом буде 600 місць.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки, адже на черзі «стояли» більше 9000 дітей.

Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Додамо також, що до кінця цього року на вул. Бортнянського, 12 запрацює новий дитсадок майже на сто дітей.

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