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У дитсадках п’яти районів Львівщини створили більше 200 додаткових місць

Олена Карп'юк

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Станом на сьогодні, 22 травня, на Львівщині створили 222 додаткові місця для дітей дошкільного віку у садочках Городоцького, Пустомитівського, Миколаївського, Яворівського та Сокальського районів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як розповіла  директорка департаменту освіти  і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, органи місцевого самоврядування активно моніторять охоплення дітей дошкільною освітою.

Найбільш проблемним сьогодні є питання охоплення дітей дошкільною освітою у Львові, Стрию, Дрогобичі, а також у Турківському і Дрогобицькому районах. Зокрема, у Львові для зарахування у заклади дошкільної освіти зареєстровано 9 305 дітей.

Зазначимо, загалом дошкільною освітою на Львівщині охоплено  майже 77 000 дітей.

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