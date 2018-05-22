У дитсадках п’яти районів Львівщини створили більше 200 додаткових місць

Станом на сьогодні, 22 травня, на Львівщині створили 222 додаткові місця для дітей дошкільного віку у садочках Городоцького, Пустомитівського, Миколаївського, Яворівського та Сокальського районів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповіла директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, органи місцевого самоврядування активно моніторять охоплення дітей дошкільною освітою.

Найбільш проблемним сьогодні є питання охоплення дітей дошкільною освітою у Львові, Стрию, Дрогобичі, а також у Турківському і Дрогобицькому районах. Зокрема, у Львові для зарахування у заклади дошкільної освіти зареєстровано 9 305 дітей.

Зазначимо, загалом дошкільною освітою на Львівщині охоплено майже 77 000 дітей.