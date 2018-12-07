У міськраді Львова кажуть, що на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей

Станом на кінець листопада до дитсадків міста не зараховано 911 дітей. Про це сьогодні, 7 грудня, під час засідання виконавчого комітету міської ради повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив Юліан Чаплінський, у 2014 році на черзі до дитсадків Львова перебували 5030 дітей, і впродовж останніх трьох років цю кількість вдалося суттєво скоротити.

«Із 2014 року електронна черга з 5030 дітей дотепер зменшилася до 911 дітей. З 2014 року було відкрито групи для 1280 дітей в існуючих відремонтованих садках, якими володіє управління освіти. До 2020 року має бути додано ще 600 місць в існуючих комунальних садках», – розповів Юліан Чаплінський.

Протягом останніх чотирьох років найбільше додаткових місць створили у дитсадку №168 – 280 місць. На другому місці – дитсадок №17 з 260 додатковими місцями, трійку лідерів замикає садок №156 із 240 новими місцями. Натомість найменше нових з’явилось у садку №14 (40 додаткових місць).

«Щодо усіх детальних планах, які погоджувалися, то скрізь передбачалися не лише дитячі садки, але і школи. Зокрема, в детальних планах було передбачено 49 садків різної категорії, але це є ті, яким вже видавалися містобудівні умови та обмеження. З них збудований дитсадок є на вул. Дж. Вашингтона, 4, на вул. Зеленій вже залито фундамент (це буде садок на 80 дітей), також збудовано на 70% садок на Малоголосківській. Хочу наголосити, що цей садок згідно з угодою має передатися місту. І на рівні фундаменту почалося будівництва садка на Тернопільській, 21. Решта усі містобудівні були видані у 2018 році. Тому вони мають, як мінімум, ще один рік для будівництва. Крім садків, є ще центри розвитку дитини, тож це буде ще близько 600 місць», – додав Юліан Чаплінський.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки, адже на черзі «стояли» більше 9000 дітей.

Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Додамо також, що до кінця цього року на вул. Бортнянського, 12 запрацює новий дитсадок майже на сто дітей.