ОСТАННІ НОВИНИ

У міськраді Львова кажуть, що на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей

Наталя Дуляба

|

Станом на кінець листопада до дитсадків міста не зараховано 911 дітей. Про це сьогодні, 7 грудня, під час засідання виконавчого комітету міської ради повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив Юліан Чаплінський, у 2014 році на черзі до дитсадків Львова перебували 5030 дітей, і впродовж останніх трьох років цю кількість вдалося суттєво скоротити.

«Із 2014 року електронна черга з 5030 дітей дотепер зменшилася до 911 дітей. З 2014 року було відкрито групи для 1280 дітей в існуючих відремонтованих садках, якими володіє управління освіти. До 2020 року має бути додано ще 600 місць в існуючих комунальних садках», – розповів Юліан Чаплінський.

Протягом останніх чотирьох років найбільше додаткових місць створили у дитсадку №168 – 280 місць. На другому місці – дитсадок №17 з 260 додатковими місцями, трійку лідерів замикає садок №156 із 240 новими місцями. Натомість найменше нових з’явилось у садку №14 (40 додаткових місць).

«Щодо усіх детальних планах, які погоджувалися, то скрізь передбачалися не лише дитячі садки, але і школи. Зокрема, в детальних планах було передбачено 49 садків різної категорії, але це є ті, яким вже видавалися містобудівні умови та обмеження. З них збудований дитсадок є на вул. Дж. Вашингтона, 4, на вул. Зеленій вже залито фундамент (це буде садок на 80 дітей), також збудовано на 70% садок на Малоголосківській. Хочу наголосити, що цей садок згідно з угодою має передатися місту. І на рівні фундаменту почалося будівництва садка на Тернопільській, 21. Решта усі містобудівні були видані у 2018 році. Тому вони мають, як мінімум, ще один рік для будівництва. Крім садків, є ще центри розвитку дитини, тож це буде ще близько 600 місць», – додав Юліан Чаплінський.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки, адже на черзі «стояли» більше 9000 дітей.

Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Додамо також, що до кінця цього року на вул. Бортнянського, 12 запрацює новий дитсадок майже на сто дітей.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...