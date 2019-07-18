У Львові до кінця року відкриють 14 додаткових груп у дитсадках

До кінця 2019 року у Львові відкриють 14 додаткових груп у дошкільних навчальних закладах. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, на цей рік в електронній черзі зареєстровано 8 тисяч дітей. З них вже частина подали свої заяви на зарахування до закладів дошкільної освіти.

«Зараз буде відбуватися друга хвиля зарахування дітей у садочки. 1 вересня ми зарахуємо 7 200 дітей. Ще 400 ми зарахуємо у ці садочки, де зараз проводиться ремонт. Так десь 400 дітей не потраплять у дошкільні навчальні заклади, але переважно це діти раннього віку, до 3 років. В першу чергу ми забезпечуємо тих дітей, які вже мають 3 роки і їх батькам потрібно працювати.

Зараз у садочках на вул. Олесницького і вул. Чижевського проводяться ремонтні роботи. Це були території колишніх закладів дошкільної освіти, які колись були перепрофільовані під заклади позашкільної освіти. Плануємо, що до кінця жовтня ми завершимо ремонт і вже з листопада сюди підуть діти», – сказала Зоряна Довганик.

Зокрема, у будівлі на вул. Олесницького, 2 тривають роботи з ремонту приміщень з метою відкриття 4-групового садочка. Кошторисна вартість цього об’єкту — 1,2 млн грн. На сьогодні на ремонт цих приміщень в бюджеті розвитку передбачено 700 тис. грн. Крім цього бюджетом передбачено кошти на придбання ігрових споруд, м’якого інвентарю.

У 2017 році було розроблено проект на проведення капітального ремонту будівлі на вулиці Чижевського, 43 з метою відновлення роботи садка. За результатами торгів у 2018 році було визначено підрядну організацію ПП «Термобуд-Київ». На сьогодні завершуються роботи з проведення ремонту всієї будівлі.

У 2018 році було виконано робіт на 659 тис. грн, а у 2019 році передбачено 3,9 млн грн для виконання комплексу робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією. У цьому садку матимуть змогу навчатись близько 60 вихованців.

«Відкривши ці два садочки, ми на 85% вирішимо проблему із забезпеченням місцями дітей у дошкільних закладах освіти у районі Левандівки, адже саме тут зараз спостерігається найкритичніша ситуація», — додала заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

У мерії додають, що окрім цих садочків у Львові проводяться роботи у: ЗДО № 111 (5 груп), ЗДО № 22 (2 групи), ЗДО № 102 (7 груп), ЗДО № 96 (4 групи), ЗДО № 97 (4 групи), які планується відкрити наприкінці 2020 року.

Загалом на відновлення груп у 2019 році передбачено кошти в сумі 36,3 млн грн.

Фото: ЛМР