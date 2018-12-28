Дегазацію Грибовицького сміттєзвалища розпочнуть наприкінці травня

Львівська міська рада підписала договір із ТОВ «Кліар Енерджі» – компанією, яка виграла у конкурсі із проведення дегазації Грибовицького сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Як розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, із 2019 року на Грибовицькому сміттєзвалищі розпочнеться комплексна рекультивація, а паралельно з цим почнуть вивільняти тіло полігону від газу.

«Вже з наступного року очікується старт повномасштабних робіт із рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Дегазація полігону стане одним із ключових заходів цього процесу. Компанія, яку обрала конкурсна комісія для дегазації, (ТОВ «Кліар Енерджі» – ред.) має великий досвід у втіленні таких проектів. Підтвердженням цього є втілення п’яти схожих проектів у чотирьох областях нашої країни, наявність відповідної ліцензії, обладнання та фахового персоналу», – зауважив Вадим Ноздря.

За його словами, упродовж наступних п’яти місяців на Грибовицькому полігоні триватимуть підготовчі будівельні роботи. А вже наприкінці травня ТОВ «Кліар Енерджі» розпочне дегазацію.

«На полігоні у Грибовичах буде чимало масштабних робіт, які в комплексі із іншими запланованими заходами допоможуть зробити цей об’єкт безпечним для довкілля. Зокрема, утилізація біогазу зменшить ризики займання сміття та виникнення пожеж, як бувало раніше. Добуваючи газ, ми також зменшимо висоту сміттєзвалища – воно осяде під власною вагою. Це є тривалий та безпечний процес, який потребує додаткової підготовки як документальної так і інженерної. Очікуємо, що зможемо повноцінно приступити до дегазації Грибовицького полігону вже наприкінці травня», – пояснив заступник директора з комерційних питань ТОВ «Кліар Енерджі» Андрій Мензюк.

До початку дегазації Грибовицького сміттєзвалищ компанія має ще виконати інвестиційні зобов’язання, серед яких – виплата по 1 млн грн Грибовицькій та Малеховській селищним радам.

Зазначимо, що за офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Нагадаємо, конкурс на визначення компанії, яка встановлюватиме систему дегазації на Грибовицькому сміттєзвалищі оголосили на початку листопада цього року. Жодних коштів на облаштування такої системи із бюджету Львова виділяти не будуть, відтак всі витрати на її встановлення та експлуатацію має покрити компанія-переможець.

Відтак інвестор встановить на Грибовицькому сміттєзвалищі когенераційну установку, за допомогою якого й добуватиме з тіла полігону біогаз, а в подальшому зможе використовувати його як паливо для енергетичних установок. Для облаштування цієї установки міськрада виділить у межах Грибовицького сміттєзвалища земельну ділянку площею 0,6-0,8 га.

Водночас у мерії встановили, що від такої комерційної діяльності інвестора до бюджету Львова має надходити не менше 10% річного доходу інвестора із продажу газу. Дізнатися більше про вимоги до інвестора, який зайде у Грибовичі, можна тут.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Кліар Енерджі» створили у 2015 році, зареєстроване воно у Чернігівській області.

Засновниками компанії є Андрій Гріненко (40%), Петро Багрій (25%), Михайло Кучірка (25%) та Компанія з управління активами «ОВАМО КЕПІТАЛ» (10%), власником якої є Анатолій Дубинський.

Як пишуть ЗМІ, Андрій Гріненко упродовж 2013-2014 років очолював Бориспільську райдержадміністрацію за призначенням Віктора Януковича. Із 2010 року він був депутатом Києво-Святошинської районної ради від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», а паралельно займав керівні посади в Києво-Святошинській, Макарівскій та Бориспільській райдержадміністраціях Київської області.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Андрій Гріненко балотувався також від «Сильної України».

Інших співзасновників ТОВ «Кліар Енерджі», Петра Багрія та Михайла Кучірка, знають як бізнес-дует, фармацевтичні компанії якого є постійними переможцями тендерів Міністерства охорони здоров’я при будь-яких президентах: від Кучми до Порошенка.

У ЗМІ Петра Багрія часто називають однією з головних фігур «аптечної» мафії України. А Михайло Кучірка у 2010 році отримав звання «Заслужений працівник фармації України» від Віктора Ющенка. Також він був помічником у депутата від Партії регіонів Івана Вернидубова (2007-2012 роки).

Основний вид діяльності ТОВ «Кліар Енеджі» вказаний як виробництво електроенергії, розмір його статуного капіталу становить 16 млн грн.

Додамо також, що у 2017 році ТОВ «Кліар Енерджі» виграло в конкурсі із видобутку біогазу з Брищенського сміттєзвалища, що за 15 кілометрів від Луцька.

Детальніше про ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».