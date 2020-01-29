Через пташиний грип на Львівщині перевіряють птахоферми

Аби унеможливити спалах пташиного грипу, на території Львівщини взялись проводити позапланові перевірки на птахофермах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У вівторок, 28 січня, відбулось засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при ЛОДА. Її збирали для того, щоб обговорити заходи щодо недопущення занесення і розповсюдження пташиного грипу на територію Львівської області.

Перший заступник начальника Держпродспоживслужби Львівщини Ростислав Волошин наголосив, що зараз в області вже проводять позапланові перевірки на птахофермах.

«Зараз в області проводять подвірні обходи, а також позапланові перевірки на птахівничих господарствах. Я закликаю власників господарств не реагувати на ці перевірки негативно, оскільки вони здійснюються з метою вивчення реального стану справ на господарстві, щоб уберегти від занесення грипу птиці на територію», – сказав Ростислав Волошин.

За його словами, аби унеможливити пташиний грип та фермах, підприємцям слід приділити особливу увагу не лише тваринам, а й працівникам.

«Потрібно, щоб спеціалісти, які працюють на птахогосподарстві, використовували змінний одяг під час роботи. Не допускайте сторонніх осіб на ферму. Окрім того, основне завдання – зменшити контакт свійської птиці з дикою фауною. Птицю слід тримати в закритих приміщеннях, а також не зберігайте кормів відкритим способом», – пояснив Ростислав Волошин.

Зазначимо, вірусом пташиного грипу людина може заразитись через безпосередній контакт з інфікованими птахами (живими чи мертвими), поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів.

Найкращою профілактикою пташиного грипу є виключення контакту з птахами, в тому числі мертвими. Сирі продукти з птиці слід зберігати окремо, а курятину і яйця обов’язково піддавати ретельній термообробці (вірус гине при високій температурі).

Нагадаємо, на початку 2020 року стало відомо про те, що на сході Польщі спалахнув пташиний грип. На фермах, розташованих недалеко від кордонів з Україною та Білоруссю, загинули щонайменше 25 000 індиків.

Згодом в іншій частині Польщі зафіксували нові випадки пташиного грипу на птахофермах.

18 січня на Вінничині на промисловому підприємстві «Хутір» загинула птиця. Лабораторні дослідження підтвердили, що причиною став грип птиці типу А, субтипу H5. Українців закликали не купувати м’ясо на стихійних ринках.

Через спалах пташиного грипу ЄС заборонив ввозити українську курятину.