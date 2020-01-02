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На сході Польщі спалахнув пташиний грип

Наталя Дуляба

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На сході Польщі неподалік кордону з Україною спалахнув пташиний грип. Він став причиною загибелі щонайменше 25 000 індиків. Про це пише УП із посиланням на Associated Press.

 

Відомо, що через пташиного грипу на польських птахофабриках, розташованих недалеко від кордонів з Україною та Білоруссю, загинули щонайменше 25 000 індиків.

Ветеринари сьогодні, 2 січня, планували забити десятки тисяч птахів у районі міста Любартів (Люблінське воєводство) – головного регіону птахівництва Польщі. Поліція заблокувала доступ нерезидентів до враженого району.

Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю.

Наразі незрозуміло, яким чином вірус пташиного грипу потрапив на ферми.

Як повідомляв Львівський портал, у серпні-вересні 2018 року у двох польських воєводствах, розташованих недалеко від кордону з Україною, виявили африканську чуму свиней.

У серпні 2019-го чума свиней спалахнула й на Львівщині. На фермі, де виявили вірус, забили більше ста тисяч свиней.

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