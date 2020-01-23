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ЄС заборонив ввезення української курятини через спалах пташиного грипу

Ольга Денисяка

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Нехтуючи домовленостями, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення на територію Євросоюзу м’яса птиці з України. Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

 

При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

Як зазначають у відомстві, щойно в Україні з’явилася інформація щодо спалаху вірусу, всі європейські органи відповідно попередили та провели переговори та домовленості продовжувати постачання української птиці до ЄС.

«Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня, на промисловому підприємстві «Хутір», що на Вінниччині, було зареєстровано загибель птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз «грип птиці» типу А, субтипу H 5. Наразі продовжуються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.

Зазначимо, що через спалах пташиного грипу Держпродспоживслужба застерегла українців від купівлі м’яса птиці на стихійних ринках.

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