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У Міненерго пропонують заборонити безкоштовні пластикові пакети

Соломія Головіна

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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до народних депутатів з проханням  пришвидшити розгляд законопроєкту № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», який у листопаді 2019 року був прийнятий Верховною Радою в першому читанні.

 

У листі він звертає увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроекту, зважаючи  на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ.

«Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню. Відтак, законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми», – наголосив Олексій Оржель.

Ще із 12 листопада минулого року після прийняття парламентом за основу законопроєкту про обмеження обігу пластикових пакетів на території України,  цей проєкт перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

«Депутати попереднього скликання не провели  реформу у сфері поводження з відходами через відсутність політичної волі. Пришвидшення прийняття змін до чинного законодавства у цій сфері, продемонструє пріоритетність виконання природоохоронних заходів та зацікавленість у побудові чистої та успішної країни народними депутатами IX скликання», – підсумував Олексій Оржель.

При цьому посадовець зазначив, що Міністерство неодноразово наголошувало на необхідності якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року. Звернув увагу і на необхідності заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та ґрунт. Водночас запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію закону.

«Наполегливість народних депутатів у вирішенні цього та інших екологічних питань допоможе захистити довкілля та побудувати чисте майбутнє для наших дітей», – резюмував Олексій Оржель.

Як повідомляв Львівський портал, навесні 2019 року Європейський парламент схвалив закон, який забороняє використання одноразового пластикового посуду з 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Славському заборонили поліетиленові пакети. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Пізніше до Львова та Славського приєднався і Дрогобич.

А влітку минулого року про відмову від поліетиленових пакетів заявили у Жовківському районі. Наразі на його території тривають перемовини з супермаркетами і дрібними підприємцями.

Також Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».

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