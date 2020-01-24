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На Новому Львові збудують нову вулицю

Наталя Дуляба

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Вул. Угорську і Луганську, що на Новому Львові, з’єднають новою вулицею. Сьогодні, 24 січня, виконавчий комітет Львівської міськради дозволив ЛКП «Львівавтодор» стати замовником проєкту і самого будівництва цього об’єкта, передає Львівський портал.

 

Згідно з рішенням, ЛКП «Львівавтодор» має отримати вихідні дані на проєктування нової вулиці, а потім розробити у ліцензованих організаціях та затвердити проєктно-кошторисну документацію. Тому про точне місцерозташування і вартість будівництва наразі говорити ще зарано.

Зазначимо, що територію між вул. Угорською і вул. Луганською, де раніше знаходився завод «Полярон», останні кілька років активно забудовують. Відтак найімовірніше, що потреба у новій вулиці виникла у зв’язку зі стрімким розширенням мікрорайону.

Додамо, що ЛКП «Львівавтодор» керуватиме процесом проєктування ще двох об’єктів:

  • реконструкції вул. Замарстинівської (від будинку №130 до вул. Гетьмана І. Мазепи) з будівництвом трамвайної колії;
  • реконструкції вул. Зеленої (від вул. Дж. Вашингтона до вул. Луганської).

Нагадаємо, реконструкцію Замарстинівської почали ще в березні 2018 року. До цього вулиця «не бачила» ремонту більше ніж 40 років. Завершили всі роботи 16 січня цього року, тож вул. Замарстинівська стала знову проїзною.

Детальніше про те, як проходила реконструкція, читайте у матеріалі Львівського порталу «Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка 40 років «не бачила» новлення».

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