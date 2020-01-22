У мерії не бачать підстав для підняття вартості проїзду в маршрутках

У мерії Львова не бачать підстав для підняття ціни на проїзд в автобусах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Міський голова не бачить аргументів піднімати тариф в автобусах — так можна підвести підсумок сьогоднішньої зустрічі щодо міських перевезень з мером Андрієм Садовим, Іриною Маруняк, заступницею мера з питань житлово-комунального господарства, та Орестом Олеськівом, начальником управління транспорту ЛМР», – цитує пресслужба міськради заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

За його словами, основні покращення автобусних перевезень у Львові відбулися здебільшого завдяки закупівлі нових автобусів за бюджетні кошти. Водночас, на думку посадовця, до приватних перевізників є багато зауважень щодо невиконання своїх зобов’язань, зокрема:

— нових автобусів за минулий рік жоден перевізник не закупив;

— випуск автобусів на маршрути — близько 80%, а мав би бути 100% від паспорту маршруту;

— після 21.00 год рейси практично не виконуються, за що управління транспорту штрафує перевізників;

— технічний стан все ще не на тому рівні, на якому він мав би бути;

— культура водіїв та чистота рухомого складу ще потребує значних покращень.

«Тому ні про які підвищення цін на проїзд в автобусах зараз не йдеться. Ще дуже багато роботи попереду», – резюмував Андрій Білий.

Нагадаємо, на громадських слухання, проведених у кінці листопада 2019 року, не підтримали підняття ціни на проїзд у маршрутках з 7 до 8 грн. Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо подорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням. Результати слухань щодо електротранспорту можна дізнатись тут.

Додамо, що 10 січня виконком ЛМР таки ухвалив рішення щодо подорожчання вартості проїзду в електротранспорті. Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів. До слова, він вважає підняття тарифу є необґрунтованим. На його думку, допоки у Львові не впровадять електронний квиток, мови про більші тарифи на проїзд бути не може.