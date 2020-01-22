Міністр оборони виступає за скорочення терміну призову до армії

Міністр оборони України Андрій Загороднюк виступає за скорочення терміну призову до армії і за залучення солдатів строкової служби до служби за контрактом. Про це він сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює», – сказав Загороднюк.

За його словами, строкова служба не має значного впливу на здатності Збройних сил України.

«У нас зараз строкової служби – приблизно 10%. Тобто вона не відіграє особливо великого впливу на здатності (Збройних сил – ІФ), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань у зоні проведення Операції об’єднаних сил», – пояснив Загороднюк.

За його словами, якщо зменшити термін служби в українській армії і ввести якісну підготовку солдатів, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.

«Звісно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС, – де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, – відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше. Але це буде цілком інша система, тому що цю систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати взагалі нову», –сказав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що у 2020 році призивати до армії почнуть чоловіків віком від 18 до 27 років.

Раніше Львівський портал розповідав, як на Львівщині проходив осінній призов. Цьогоріч область відправила до війська майже 700 призовників.

До слова, у Міністерстві оборони України пропонують скасувати призов.