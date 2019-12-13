Львівщина відправила до війська майже 700 призовників. Які райони справилися із завдання найкраще та хто пасе задніх?

У Львівській області завершився призов на строкову службу. Цьогоріч осінній призов на Львівщина виконала та до лав Збройних Сил України відправили 690 осіб. Про це сьогодні, 13 грудня, під час брифінгу розповів начальник Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, більшість призовників служитимуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

«Можу сказати, що Львівська область довела те, що вона спроможна виконувати своє завдання за призначенням. Призов виконано у повному обсязі. Сьогодні до лав Збройних Сил України відправлено 690 чоловік. Вони служитимуть у Національній гвардії, прикордонні війська та інші військові формування. Хочу відзначити, що близько 40% людей самі прийшли до військових комісаріатів», – розповів Олександр Тіщенко.

Під час осіннього призову своє планове завдання виконали такі райони: Городоцький (понад 100% планового завдання), Жовківський, Самбірський та Стрийський. Натомість аутсайдером вже третій рік поспіль є Старосамбірський район. Щодо Львова, то Олександр Тіщенко зазначив, що найкраще планове завдання виконав Личаківсько-Залізничний військовий комісаріат.

«Минулого року кращим військкоматом у Львові був Сихівський, але в цьому році він пасе задніх. Можливо, це пов’язано з тим, що він переїхав у нове місце», – зазначив головний військовий комісар Львівщини.

Загалом, за словами Олександра Тіщенка, осінній призов пройшов на Львівщині без ексцесів. Як він розповів, традиційно були випадки, коли не допускали працівників військових комісаріатів у квартири чи будинки.

«Цього року було дуже багато адвокатів було на збірному пункті. Люди завжди кажуть, що не праві військові комісари, органи державної влади. Прибігають адвокати і починають нам розказувати, що щось робимо неправильно. Але чомусь всі адвокати забувають про військовий обов’язок громадянина, якого захищають. Я завжди наголошую, що у 10-денний термін з дня оголошення указу президента про призов, а цього року – це з 1 жовтня, кожен юнак, якому виповнилося в18 років і до 27 років повинен з’явитися до військового комісаріату. Це його військовий обов’язок. За це всі забувають. Я звертаюся до усіх громадян призивного віку: якщо весною буде указ президента на призов, то будь ласка з’явіться до військкомату», – наголосив Олександр Тіщенко.

Він додав, що цьогоріч призвали 30-40 чоловік, яким не виповнилося 20 років.

«Звісно, що це була згода батьків, особиста заява призовника. Хочу відзначити, що на контракт у нас йдуть з 18 років, а на строкову службу – з 20 років. Хочу наголосити, що строковики на Схід не їдуть», – підсумував головний військовий комісар Львівщини.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, як на Львівщині проходив осінній призов.

До слова, у Міністерстві оборони України пропонують скасувати призов.