Відтепер в армію забиратимуть з 18 років, – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що у 2020 році призивати до армії почнуть чоловіків віком від 18 до 27 років. Указ опублікували на сайті глави держави, передає Львівський портал.

«Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», – йдеться в указі.

Призови до армії у 2020 році мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні. Окрім цього, документом Зеленський постановив звільнити зі строкової служби військових, які вже відслужили.

Зазначимо, що з 2015 року діяла норма, коли на строкову службу в армію забирали чоловіків віком з 20 до 27 років.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, як на Львівщині проходив осінній призов. Цьогоріч область відправила до війська майже 700 призовників.

До слова, у Міністерстві оборони України пропонують скасувати призов.