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Міністр оборони хоче скасувати призов

Ольга Денисяка

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В Україні потрібно повністю скасувати призов до Збройних сил та комплектувати армію виключно на контрактній основі, про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає ДТ.

 

«Позиція держави і моя персональна мета – це скасувати призов. Ми рухаємося до професійної армії за стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою та оснащеною», – сказав міністр.

Втім, додав Загороднюк, перехід на нову армію швидким не буде – адже там кожен військовослужбовець повинен мати своє місце і чітко розуміти свої кар’єрні перспективи.

Нагадаємо, 1 жовтня стартував осінній призов в армію, який триватиме до Нового року. За цей час на службу в армію планують призвати понад 15 тисяч осіб.

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