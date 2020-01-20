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У Яворівському районі у домашньої тварини виявили сказ

Вероніка Рой

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На території 53 військового містечка у Яворівському районі виявили сказ у домашньої тварини. Про це інформує Яворівська міська рада.

 

У зв’язку виявленим сказом планується виїзд ветеринарної служби для безкоштовної вакцинації тварин на території 53 військового містечка.

«Просимо бути уважними і в разі, якщо у вас виникла підозра щодо даного захворювання у ваших домашніх улюбленців, терміново звертайтесь до ветеринарної служби!», – наголошують у Яворівській міській раді.

Нагадаємо, сказ у Львові виявили в середині травня минулого року. Тоді у парку «Знесіння» знайшли пса, який був заражений. Цей випадок – перший за останні 12 років у місті.

Другий випадок стався у вересні на Левандівці. Тут виявили заражену сказом лисицю. Втретє сказ виявили, коли на територію приватного будинку у Личаківському районі зайшла дика лисиця, яка мала сказ.

В усіх випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували. Зробити щеплення від сказу своїм домашнім улюбленцям закликали й львів’ян – для цього у ветеринарних клінках та окремих пунктах запровадили безкоштовну вакцинацію.

Також на початку січня львівська клініка Вет Плюс на сторінці у Facebook повідомляла, що у Сихівському лісі бігає лисиця, яка нападає на людей. Ймовірно тварина хвора на сказ.

Детальніше про сказ у тварин, його симптоми, можливість зараження людей, а також про те, як врятувати свого домашнього улюбленця, читайте тут.

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