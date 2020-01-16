У Трускавці шестеро людей отруїлися в місцевому ресторані

У трускавецькому ресторані «Золота гора» отруїлися шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Станом на 14 січня за допомогою до медиків звернулися шестеро людей. Встановлено, що всі вони напередодні харчувалися в ресторані «Золота гора».

«У всіх пацієнтів схожі клінічні ознаки, які характеризуються розладами шлунково-кишкового тракту та підвищенням температури тіла. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

Фахівці лабораторного центру розпочали епідрозслідування, зараз триває комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у 2019-му Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Останній випадок отруєння стався в грудні у Бориславі. Тут у кафер «Рет» отруїлися 14 людей. Згодом у більшості із них медики виявили сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Також Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.