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Після бенкету у бориславському кафе в лікарню потрапили уже 14 людей

Наталя Дуляба

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Кількість постраждалих, що отруїлися в Бориславі під час бенкету у кафе «Рет», зросла із 10 до 14 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перших десятьох хворих госпіталізували у центральну лікарню Борислава 11-12 грудня. Втім станом на сьогодні, 16 грудня, кількість постраждалих зросла до 14 людей. Всі вони харчувались у місцевому ресторані «Рет», що на вул. Коваліва.

«Пацієнти скаржились на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. При зборі епіданамнезу встановлено, що всі потерпілі вживали в їжу піцу, салат «Цезар» та інші продукти», – йдеться у повідомленні.

Стан хворих медики оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.

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