Зекономити на проїзді в трамваї: де у Львові можна купити квиток за 6 гривень. Перелік адрес

Вже від завтра, 15 січня, у Львові подорожчає проїзд в електротранспорті. Втім зекономити можна буде, купивши квиток онлайн чи у кіосках, а не безпосередньо у водія. Загалом у місті є близько 90 кіоків, де можна придбати проїзний квиток. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівелектротранс».

Тепер вартість проїзду в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна квитка, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Натомість львів’яни зможуть зекономити, для цього слід заздалегідь придбати квиток у кіосках, або оплатити проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.

Адреси кіосків, у яких можна придбати квитки та проїзні картки:

Пункти продажу ЛКП «Львівелектротранс»:

Кн. Ольги (кінцева трамв. №3)

Кіоски приватних підприємців:

Кропивницького,7

Шота Руставелі, 1, 2

Суботівська (кін. трол. №12)

Соборна, 10

Героїв УПА

ЛКП Центр розвитку туризму

Шевченка, 45/47

Мережа ТОВ «Волиньтабак»:

Ів. Франка пл. (на зуп.)

Личаківська/Мечнікова

Ів. Франка,66

Ів. Франка- Саксаганського (на зуп.)

Наукова (кінцева трол. маршруту)

Пасічна (кінцева трам. марш. №2)

Стрийська (Автовокзал)

Чупринки, 59

Городоцька, 249

Стрийська (Податкова, на зуп.)

Мережа «Інтерпрес»:

Пл. Я. Осмомисла (зуп. трам. 6, 7)

Ш. Руставелі

Франка, 81

Г. Чупринки – вул. Горбачевського

С. Бандери – вул. Русових

Пл. Двірцева

Виговського, 89

Володимира Великого, 59

Володимира Великого, 26

Виговського, 47-69

Любінська, 101

Щирецька, 36

Рящівська-Городоцька 309

Широка, 81

Грінченка, 6б

В. Великого, 111

Гайдамацька, 9а

Миколайчука, 2б

Чорновола, 43

Гетьмана І. Мазепи, 12

Любінська, 96

Зернова, 2

Героїв УПА, 32

Двірцева

Сихівська, 28

Сихівська, 5

Зелена

Дністерська, 1

Стрийська-Хуторівка

Городоцька, 67

Митропилита Андрея, 38

Кульпарківська, 216

Наукова, 51

Червоної Калини, 81

Пасічна

Гетьмана І. Мазепи, 23

В. Чорновола, 57

Кропивницького

Двірцева

І. Франка, 66

Сахарова, 2

Городоцька, 112

Червоної Калини

Личаківська, 112

Героїв УПА, 76

Патона, 2

Стрийська-Наукова

Зелена, 251

Зелена, 113

С. Бандери, 15

Мережа «Преса»:

Стрийська, 109

Стрийська, 57

Личаківська-Пасічна

Мазепи, 13

Б. Хмельницького, 50а

Зелена, 77

Стрийська, 55

Пр. Свободи, 68

Вул. Івана Франка, 70

Донецька, 21

Чорновола-Варшавська

Чорновола, 69

Пл. Д. Галицького

Наукова, 112

Наукова, 29

Пл. Кропивницького

Чупринки 27/29

Сахарова, 15

Личаківська-Чехова

Мельника, 18

Чернівецька, 9

Куліша

Нагадаємо, незважаючи на введення нового тарифу на проїзд в електротранспорті Львова, вартість місячного абонементу залишилась без змін – 160 грн.

Востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень