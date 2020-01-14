Зекономити на проїзді в трамваї: де у Львові можна купити квиток за 6 гривень. Перелік адрес

Вже від завтра, 15 січня, у Львові подорожчає проїзд в електротранспорті. Втім зекономити можна буде, купивши квиток онлайн чи у кіосках, а не безпосередньо у водія. Загалом у місті є близько 90 кіоків, де можна придбати проїзний квиток. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівелектротранс».
Тепер вартість проїзду в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна квитка, якщо його купувати безпосередньо у водія.
Натомість львів’яни зможуть зекономити, для цього слід заздалегідь придбати квиток у кіосках, або оплатити проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.
Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.
Адреси кіосків, у яких можна придбати квитки та проїзні картки:
Пункти продажу ЛКП «Львівелектротранс»:
- Кн. Ольги (кінцева трамв. №3)
Кіоски приватних підприємців:
- Кропивницького,7
- Шота Руставелі, 1, 2
- Суботівська (кін. трол. №12)
- Соборна, 10
- Героїв УПА
- ЛКП Центр розвитку туризму
- Шевченка, 45/47
Мережа ТОВ «Волиньтабак»:
- Ів. Франка пл. (на зуп.)
- Личаківська/Мечнікова
- Ів. Франка,66
- Ів. Франка- Саксаганського (на зуп.)
- Наукова (кінцева трол. маршруту)
- Пасічна (кінцева трам. марш. №2)
- Стрийська (Автовокзал)
- Чупринки, 59
- Городоцька, 249
- Стрийська (Податкова, на зуп.)
Мережа «Інтерпрес»:
- Пл. Я. Осмомисла (зуп. трам. 6, 7)
- Ш. Руставелі
- Франка, 81
- Г. Чупринки – вул. Горбачевського
- С. Бандери – вул. Русових
- Пл. Двірцева
- Виговського, 89
- Володимира Великого, 59
- Володимира Великого, 26
- Виговського, 47-69
- Любінська, 101
- Щирецька, 36
- Рящівська-Городоцька 309
- Широка, 81
- Грінченка, 6б
- В. Великого, 111
- Гайдамацька, 9а
- Миколайчука, 2б
- Чорновола, 43
- Гетьмана І. Мазепи, 12
- Любінська, 96
- Зернова, 2
- Героїв УПА, 32
- Двірцева
- Сихівська, 28
- Сихівська, 5
- Зелена
- Дністерська, 1
- Стрийська-Хуторівка
- Городоцька, 67
- Митропилита Андрея, 38
- Кульпарківська, 216
- Наукова, 51
- Червоної Калини, 81
- Пасічна
- Гетьмана І. Мазепи, 23
- В. Чорновола, 57
- Кропивницького
- Двірцева
- І. Франка, 66
- Сахарова, 2
- Городоцька, 112
- Червоної Калини
- Личаківська, 112
- Героїв УПА, 76
- Патона, 2
- Стрийська-Наукова
- Зелена, 251
- Зелена, 113
- С. Бандери, 15
Мережа «Преса»:
- Стрийська, 109
- Стрийська, 57
- Личаківська-Пасічна
- Мазепи, 13
- Б. Хмельницького, 50а
- Зелена, 77
- Стрийська, 55
- Пр. Свободи, 68
- Вул. Івана Франка, 70
- Донецька, 21
- Чорновола-Варшавська
- Чорновола, 69
- Пл. Д. Галицького
- Наукова, 112
- Наукова, 29
- Пл. Кропивницького
- Чупринки 27/29
- Сахарова, 15
- Личаківська-Чехова
- Мельника, 18
- Чернівецька, 9
- Куліша
Нагадаємо, незважаючи на введення нового тарифу на проїзд в електротранспорті Львова, вартість місячного абонементу залишилась без змін – 160 грн.
Востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень
Наталя Дуляба