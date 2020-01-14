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Зекономити на проїзді в трамваї: де у Львові можна купити квиток за 6 гривень. Перелік адрес

Наталя Дуляба

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Вже від завтра, 15 січня, у Львові подорожчає проїзд в електротранспорті. Втім зекономити можна буде, купивши квиток онлайн чи у кіосках, а не безпосередньо у водія. Загалом у місті є близько 90 кіоків, де можна придбати проїзний квиток. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівелектротранс».

 

Тепер вартість проїзду в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна квитка, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Натомість львів’яни зможуть зекономити, для цього слід заздалегідь придбати квиток у кіосках, або оплатити проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.

Адреси кіосків, у яких можна придбати квитки та проїзні картки:

Пункти продажу ЛКП «Львівелектротранс»:

  • Кн. Ольги (кінцева трамв. №3)

Кіоски приватних підприємців:

  • Кропивницького,7
  • Шота Руставелі, 1, 2
  • Суботівська (кін. трол. №12)
  • Соборна, 10
  • Героїв УПА
  • ЛКП Центр розвитку туризму
  • Шевченка, 45/47

Мережа ТОВ «Волиньтабак»:

  • Ів. Франка пл. (на зуп.)
  • Личаківська/Мечнікова
  • Ів. Франка,66
  • Ів. Франка- Саксаганського (на зуп.)
  • Наукова (кінцева трол. маршруту)
  • Пасічна (кінцева трам. марш. №2)
  • Стрийська (Автовокзал)
  • Чупринки, 59
  • Городоцька, 249
  • Стрийська (Податкова, на зуп.)

Мережа «Інтерпрес»:

  • Пл. Я. Осмомисла (зуп. трам. 6, 7)
  • Ш. Руставелі
  • Франка, 81
  • Г. Чупринки – вул. Горбачевського
  • С. Бандери – вул. Русових
  • Пл. Двірцева
  • Виговського, 89
  • Володимира Великого, 59
  • Володимира Великого, 26
  • Виговського, 47-69
  • Любінська, 101
  • Щирецька, 36
  • Рящівська-Городоцька 309
  • Широка, 81
  • Грінченка, 6б
  • В. Великого, 111
  • Гайдамацька, 9а
  • Миколайчука, 2б
  • Чорновола, 43
  • Гетьмана І. Мазепи, 12
  • Любінська, 96
  • Зернова, 2
  • Героїв УПА, 32
  • Двірцева
  • Сихівська, 28
  • Сихівська, 5
  • Зелена
  • Дністерська, 1
  • Стрийська-Хуторівка
  • Городоцька, 67
  • Митропилита Андрея, 38
  • Кульпарківська, 216
  • Наукова, 51
  • Червоної Калини, 81
  • Пасічна
  • Гетьмана І. Мазепи, 23
  • В. Чорновола, 57
  • Кропивницького
  • Двірцева
  • І. Франка, 66
  • Сахарова, 2
  • Городоцька, 112
  • Червоної Калини
  • Личаківська, 112
  • Героїв УПА, 76
  • Патона, 2
  • Стрийська-Наукова
  • Зелена, 251
  • Зелена, 113
  • С. Бандери, 15

Мережа «Преса»:

  • Стрийська, 109
  • Стрийська, 57
  • Личаківська-Пасічна
  • Мазепи, 13
  • Б. Хмельницького, 50а
  • Зелена, 77
  • Стрийська, 55
  • Пр. Свободи, 68
  • Вул. Івана Франка, 70
  • Донецька, 21
  • Чорновола-Варшавська
  • Чорновола, 69
  • Пл. Д. Галицького
  • Наукова, 112
  • Наукова, 29
  • Пл. Кропивницького
  • Чупринки 27/29
  • Сахарова, 15
  • Личаківська-Чехова
  • Мельника, 18
  • Чернівецька, 9
  • Куліша

Нагадаємо, незважаючи на введення нового тарифу на проїзд в електротранспорті Львова, вартість місячного абонементу залишилась без змін – 160 грн.

Востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень

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