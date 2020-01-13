З 15 січня збільшується вартість проїзду в електротранспорті Львова: де можна обміняти старі квитки

З середи, 15 січня, у Львові вступить в дію новий тариф на проїзд у трамваях та тролейбусах. Невикористані старі квитки можна буде обміняти з доплатою у відділі зборів підприємства за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 2, з 15 до 22 січня 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тепер вартість проїзду в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна квитка, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Зекономити можна буде, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.

Вартість перевезення одного місця багажу мерія встановила на рівні 7 грн, натомість місячний абонемент залишила без змін – 160 грн.

З 15 січня змінюється також розмір штрафу за безквитковий проїзд, що становитиме 120 грн.

Вартість 30-денної проїзної картки не змінюється – 160 грн. Відповідно, придбавши місячний абонемент та здійснюючи по дві поїздки у будень (44 поїздки на місяць), вартість разового проїзду становитиме 3 грн 60 коп. Водночас, якщо здійснювати 60 поїздок на місяць, маючи абонемент, вартість разового проїзду становитиме лише 2 грн 60 коп.

Придбати 30-денний проїзний абонемент можна у кіосках з пресою, за допомогою додатку Приват24 та на сайті продажу квитків за посиланням. Вартість 30-денного проїзного на сайті – 150 грн (дійсній при наявності документу, що засвідчує особу).

Перелік категорій, що мають право пільгового проїзду, не змінюється. Усі особи, які мають право, відповідно до чинного законодавства України, на безкоштовний проїзд, а також пенсіонери за віком, учні шкіл та особи з інвалідністю 3-ої групи, продовжуватимуть їздити безкоштовно у трамваях і тролейбусах Львова.

Невикористані старі квитки можна буде обміняти з доплатою у відділі зборів підприємства за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 2, з 15 до 22 січня 2020 року.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.