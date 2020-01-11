В центрі Львова сотня нацгвардійців склала військову присягу

Сьогодні, 11 січня, на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка сто нацгвардійців присягнули на вірність українському народу. Це була перша у 2020 році присяга військових. Про це Львівському порталу повідомили у військовій частині 3002 Нацгвардії.

Урочисту присягу склало молоде поповнення, яке призивали на військову службу восени. Серед них – нацгвардійці військової частини 4114 та 2 Галицької бригади Нацгвардії України.

«За плечима гвардійців залишилась півторамісячна підготовка, під час якої вони вивчили усі ази військової справи. У строю стояли і строковики, і ті, хто вирішив піти на контрактну службу. Поруч зі солдатами гордо тримали автомат й жінки», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Віта Кардаш приїхала з Сарн, що на Львівщині. У Львові жінка проходила підготовку, склала присягу і тепер поїде до рідного міста, де буде радіотелефоністом.

«Мені завжди подобалась військова форма. Нарешті наважилась піти за покликом серця. Сьогодні мене підтримує і чоловік, і вже дорослий син з дівчиною», – поділилась враженнями Віта Кардаш.

Нагадаємо, 14 грудня у Львові військову присягу складала також сотня гвардійців, яких призвали на службу під час осіннього призову.

Як повідомляв Львівський портал, осінній призов на строкову службу в Україні тривав до 31 грудня. Протягом трьох місяців мали призвати 15 200 громадян: у Збройні сили України – 9 000 осіб, Нацгвардію – 4 400, у Держприкордонслужбу – 1 000, у Державну спеціальну службу транспорту – 800 осіб. В армію забирають чоловіків віком від 20 до 27 років.

Водночас осінній призов на Львівщині завершився достроково, адже область виконала призов раніше. До війська відправили 690 чоловіків, близько 40% із них самі прийшли до військкоматів.

Детальніше про те, як проходив осінній призов у Львівській області, читайте за цим посиланням.

Додамо також, що у Міноборони пропонують скасувати призов.

Фото: військова частина 3002