В центрі Львова сотня нацгвардійців склала військову присягу

Сьогодні, 14 грудня, на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка близько сотні бійців Національної гвардії склали урочисту Військову присягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацгвардії України.

На вірність українському народові присягнула сотня військовослужбовців частини 3002 та 4114 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України у м. Львові. Всі вони призвані на службу під час цьогорічного осіннього призову.

Новоспечених нацгвардійців, які служитимуть у Львові, призвали з 16 областей України.

На урочистостях була присутня була присутня дружина Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Надія. Вона привітала військових і побажала їм успіху у навчанні: «Мій чоловік дуже пишався б вами, воїнами, які без страху пішли до війська, аби навчитись вмілому захисту своєї Батьківщини».

Зазначимо, що протягом 14 грудня по всій Україні військові присяги склали 900 нацгвардійців.

Нагадаємо, осінній призов на строкову службу в Україні триває до 31 грудня. Протягом трьох місяців планують призвати 15 200 громадян: у Збройні сили України – 9 000 осіб, Нацгвардію – 4 400, у Держприкордонслужбу – 1 000, у Державну спеціальну службу транспорту – 800 осіб. В армію забирають чоловіків віком від 20 до 27 років.

Водночас осінній призов на Львівщині завершився достроково, адже область виконала призов раніше. До війська відправили 690 чоловіків, близько 40% із них самі прийшли до військкоматів.

Детальніше про те, як проходив осінній призов у Львівській області, читайте за цим посиланням.

Додамо також, що у Міноборони пропонують скасувати призов.

Фото: Нацгвардія, Facebook Олега Синютки