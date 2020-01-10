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Львів’яни платитимуть більше за проїзд у електротранспорті з середи

Вероніка Рой

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Новий тариф на проїзд в електротранспорті Львова вступить в дію із середи, 15 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, сьогодні рішенням виконавчого комітету було встановлено новий тариф на проїзд у електротранспорті. Нова ціна за проїзд у трамваях і тролейбусах вступить в дію зі середи, 15 січня, — з дня публікації прийнятого рішення виконавчого комітету в друкованому ЗМІ.

Тепер вартість квитка в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Зекономити можна буде, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

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