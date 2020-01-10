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Іран хоче самостійно вилучити дані «чорних скриньок» літака МАУ?

Андрій Котенський

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Іран заявив, що хоче самостійно вилучити записи «чорних скриньок» з українського авіалайнера, який зазнав аварії над Тегераном, пише УП із посиланням на Reuters.

 

Іран, який заперечує, що Боїнг 737-800 був збитий ракетою, заявив, що може знадобитися один або два місяці для вилучення інформації з голосових записуючих пристроїв та реєстраторів даних про політ.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Там додали, що в разі, якщо знадобиться допомога, то вони можуть залучити Росію, Канаду, Францію чи Україну.

Представник іранської авіації також заявив, що розслідування може зайняти один або два роки.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном. Водночас Іран назвав брехливими звинувачення про збиття ракетою українського літака.

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