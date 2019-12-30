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Місцева влада відмовляється доплачувати вчителям, які успішно здали ЗНО, – МОН

Ольга Денисяка

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До Міністерства освіти і науки надходять звернення стосовно відмови місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування встановлювати доплату вчителям, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

 

У міністерстві запевняють, що таке рішення неправомірне й усі вчителі, що пройшли сертифікацію, мають почати отримувати надбавку вже з січня 2020 року.

«Згідно із Законом України «Про освіту», вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають отримувати доплату в розмірі 20% посадового окладу протягом терміну дії сертифікату, тобто 3-х років. Дане положення Закону є нормою прямої дії та підставою для встановлення даних виплат», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі зверненнями до МОН, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування посилаються на зупинення дії постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Однак це не є підставою для відмови у встановленні доплат вчителям.

«Нам надзвичайно прикро, що виникла така неприпустима ситуація. Всі вчителі, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році, мають отримувати доплату в 20%. Те, що ця доплата не встановлюється і не виплачується, може бути розцінено як порушення Закону «Про освіту» і безпідставна невиплата зарплатні», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Для встановлення доплати за успішне проходження сертифікації вчитель має звернутись із відповідною заявою до керівника закладу освіти. До заяви необхідно додати роздрукований сертифікат або в тексті заяви зазначити його реквізити у Єдиній державній базі з питань освіти.

Нагадаємо, пілотну сертифікацію вчителів початкової школи, яка відбулась протягом 2019 року, успішно пройшли 705 педагогів.

Львівський портал повідомляв, що участь у першому ЗНО для вчителів взяли 62 педагоги зі Львівщини. Саме тестування проходило 31 жовтня.

Також Ганна Новосад заявила, що за п’ять-шість років сертифікація вчителів має стати обов’язковою для всіх педагогічних працівників.

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