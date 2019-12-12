ЗНО для вчителів стане обов'язковим, – очільниця МОН

Пробні тести вже пройшли 863 педагога. За п’ять-шість років сертифікація вчителів має стати обов’язковою для всіх педагогічних працівників. Про це заявила міністрка освіти і науки Ганна Новосад, передає УНІАН.

На думку очільниці МОН, сертифікація буде сприяти професійному росту вчителів. Нещодавно 863 вчителі добровільно взяли участь у здачі тестів. Більшість із них зробили це успішно.

«Ті 705 педагогів, які пройшли це професійне випробування, протягом трьох років отримуватимуть надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. В цьому році була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, щоб сертифікація стала обов’язковою», – розповіла міністр освіти.

За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватися і рости в професійному плані.

Нагадаємо, участь у першому ЗНО для вчителів взяли 62 педагоги зі Львівщини. Саме тестування проходило 31 жовтня.