На Львівщині 62 осіб зареєструвались на перше ЗНО для вчителів

На Львівщині на Незалежне тестування професійних компетентностей учителів зареєструвалось 62 осіб. Про це сьогодні,1 жовтня, під час брифінгу щодо перспективи проведення ЗНО на Львівщині у 2020/2021 році повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

«31 жовтня в Україні вперше проходитиме сертифікація педагогічних працівників. Ще весною вони мали можливість зареєструватися на добровільній основі. Вчителі, які успішно пройдуть тестування, з першого січня отримають підвищення заробітної плати на 20%. У Львівській області таких є 62 людини. Впродовж серпня вони мали можливість знайомитись з типами і видами тестів, які їх очікують та проходити пробне тестування на своїх сторінках», – розповіла Лариса Середяк.

Також директор Львівського РЦОЯО зазначила, що тест відбуватиметься за технологією ЗНО, тобто тестові зошити надійдуть безпосередньо в пункт тестування, та з нього будуть відправлені далі на перевірку, в авдиторії будуть присутні 15 людей.

Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань з методики, педагогіки та професійних питань.

Окрім того, наголосила, що цього року матимуть можливість проходити сертифікацію лише вчителі молодших класів.