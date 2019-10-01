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На Львівщині 62 осіб зареєструвались на перше ЗНО для вчителів

Ольга Денисяка

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На Львівщині на Незалежне тестування професійних компетентностей учителів зареєструвалось 62 осіб. Про це сьогодні,1 жовтня, під час брифінгу щодо перспективи проведення ЗНО на Львівщині у 2020/2021 році повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

 

«31 жовтня в Україні вперше проходитиме сертифікація педагогічних працівників. Ще весною вони мали можливість зареєструватися на добровільній основі. Вчителі, які успішно пройдуть тестування, з першого січня отримають підвищення заробітної плати на 20%. У Львівській області таких є 62 людини. Впродовж серпня вони мали можливість знайомитись з типами і видами тестів, які їх очікують та проходити пробне тестування на своїх сторінках», – розповіла Лариса Середяк.

Також директор Львівського РЦОЯО зазначила, що тест відбуватиметься за технологією ЗНО, тобто тестові зошити надійдуть безпосередньо в пункт тестування, та з нього будуть відправлені далі на перевірку, в авдиторії будуть присутні 15 людей.

Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань з методики, педагогіки та професійних питань.

Окрім того, наголосила, що цього року матимуть можливість проходити сертифікацію лише вчителі молодших класів.

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