Наприкінці жовтня в Україні проведуть перше ЗНО для вчителів

Незалежне тестування професійних компетентностей учителів, які цього року є учасниками експерименту з сертифікації педагогічних працівників, відбудеться 31 жовтня 2019 року. Про це повідомляє освітній ресурс «Освіта.ua».

Зовнішнє оцінювання вчителів є одним з обов’язкових елементів сертифікації педагогічних працівників. Цього року буде проведена пілотна сертифікація вчителів початкової школи, участь в який візьмуть майже 900 педагогічних працівників.

Власники сертифіката отримають щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.

Як йдеться у повідомленні, усього в день тестування учасникам буде запропоновано 100 завдань, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що завдання тесту будуть спрямовані на «визначення рівня обізнаності учасників з питань планування та організації освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища».

В електронних кабінетах учасників сертифікації розміщено важливу інформацію про зміст тесту, а також особливості його складання.