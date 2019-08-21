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Наприкінці жовтня в Україні проведуть перше ЗНО для вчителів

Вероніка Рой

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Незалежне тестування професійних компетентностей учителів, які цього року є учасниками експерименту з сертифікації педагогічних працівників, відбудеться 31 жовтня 2019 року. Про це повідомляє освітній ресурс «Освіта.ua».

 

Зовнішнє оцінювання вчителів є одним з обов’язкових елементів сертифікації педагогічних працівників. Цього року буде проведена пілотна сертифікація вчителів початкової школи, участь в який візьмуть майже 900 педагогічних працівників.

Власники сертифіката отримають щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.

Як йдеться у повідомленні, усього в день тестування учасникам буде запропоновано 100 завдань, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що завдання тесту будуть спрямовані на «визначення рівня обізнаності учасників з питань планування та організації освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища».

В електронних кабінетах учасників сертифікації розміщено важливу інформацію про зміст тесту, а також особливості його складання.

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