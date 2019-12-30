Ігор Васюник: «Петиція про скасування окремої смуги на Чорновола свідчить про бардак в організації транспортної системи Львова»

Львів’янин, політик та громадський діяч Ігор Васюник про те, що пішло не так із окремою смугу руху для громадського транспорту на просп. Чорновола:

«Хочу прояснити причину парадоксальної появи петиції за скасування виділеної смуги для громадського транспорту на просп. Чорновола. Петицію підтримали львів’яни, а 26 грудня її розглядали та відхилили на сесії Львівської міськради.

Найперше скажу: виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні! Адже пропускна здатність автомобільної смуги усього до 1600 людей/год, а смуги громадського транспорту – аж 25 000 людей/год!

Наголошу! Виділені смуги для громадського транспорту – це звична практика для міст розвинених країн. Водночас мене взагалі не здивувала петиція проти скасування виділених смуг для громадського транспорту на Чорновола. Її поява і підтримка була очікуваною. Більше того, навіть розумію водіїв, які її зареєстрували та підтримали.

Поясню. Дуже часто в нас стається так, що справді корисні і потрібні ідеї банально спаскуджують виконанням. Чиновники подивляться, як то працює «там за кордоном», починають втілювати так, щоб показати, як ми Львів за європейськими мірками розвиваємо, і так, щоб якнайдовше на корупційних схемах посидіти. Непоєднувані речі, звісно. Тому і втілюється все за принципом «лікуємо зуби через одне місце»…

Як працюють виділені смуги для громадського транспорту в європейських містах?

Головне завдання, яке ставлять перед собою розвинені міста, – пришвидшити мобільність мешканців міста: зменшити кількість авто на вулицях і як наслідок – зменшити затори, забруднення повітря, покращити працездатність містян. Єдиний і дієвий інструментом для вирішення цих проблем міста на сьогодні – це розвиток громадського транспорту. Саме тому влада міста всіляко заохочує мешканців міста незалежно від їхніх фінансових можливостей пересідати з приватних авто на громадський транспорт. А для цього його роблять не менш якісною, комфортною та швидкою альтернативою приватним автомобілям.

В розвинених містах також діє принцип «батога і пряника»: нате, маєте класний громадський транспорт, який курсує за графіком, і для нього ми робимо виділені смуги, але за рахунок смуг для авто.

Громадському транспорту надають пріоритет в русі, даючи людям можливість вибору: або ти на власному авто стоїш у заторі/рухаєшся повільніше від інших/платиш чимало за паркування… або швидко і з комфортом їдеш у громадському транспорті. І все це впроваджують системно, є якась логіка причинно-наслідкових зв’язків!

Тобто мають бути ключові передумови для того, щоб почати впроваджувати виділені смуги для громадського транспорту, зокрема:

наявність якісного, комфортного громадського транспорту – головна з них. Щоб у ньому хотілось їхати як людині із середнім рівнем достатку, так і з високим. Тому «там, за кордоном» в громадський транспорт постійно інвестують, дотують і покращують за рахунок коштів міського бюджету. А щоб кількість пасажирів не зменшувалась, навіть не піднімають вартість проїзду або взагалі скасовують оплату;

достатня кількість одиниць громадського транспорту з інтервалом 5 хв в годину пік, максимум 15 – в менш завантажені години.

І лише одночасно з цим впроваджують виділені смуги для громадського транспорту, підвищують вартість паркування та за неправильне паркування. Одночасно.

Що пішло не так у Львові зі смугами для громадського транспорту?

Гроші на білу фарбу у Львові знайшли. Швидко намалювали на асфальті літеру «А» – виділена смуга для громадського транспорту. Чи виконали хоч одну зі згаданих вище передумов? – Ні!

Бо досі немає ні якісного транспорту на всіх маршрутах, ні його достатньої кількості, який би і став для власників авто альтернативою. Всі попередні 10 років громадський транспорт у Львові розвивали так, що лише посилювали бажання львів’ян пересідати на власні автомобілі.

Яка користь від виділеної смуги для громадського транспорту, якщо в обидвох напрямках по Чорновола люди як чекали, так і чекають на маршрутку півгодини-годину? Тільки тепер чекають на окремо виділеній смузі.

Водії приватних авто як не хотіли, так і не хочуть пересідати в громадський транспорт – цікаво, чого б це? Тому кількість авто і не зменшилась, а затори лише збільшились.

Верх некомпетентності було організувати виділену смугу, коли перекрили на ремонт вул. Замарстинівську і просп. Чорновола просто захлинувся від трафіку, а з ним – і всі маленькі бічні вулиці.

Який отримали результат? Ще більше заторів. Незадоволення львів’ян. Петиція про скасування виділеної смуги, яку ще й припіднесли як невігластво львів’ян. А насправді це – некомпетентність та несистемність в роботі міських чиновників.

Висновки. Виділені смуги для громадського транспорту потрібні. Але для того одночасно потрібно робити системні зміни і якісно комунікувати з львів’янами про їхню необхідність.

Петиція проти виділеної смуги для громадського транспорту апріорі свідчить не про «неосвідченість та неєвропейськість» львів’ян. Вона свідчить про бардак в сфері перевезень громадським транспортом і в організації роботи транспортної системи Львова загалом.

Борються з неправильним паркування і підвищують штрафи, хоча до того місто не спромоглось побудувати жодного підземного паркінгу або взагалі ділянки, відведені під паркінги, віддали під житло. Роблять смуги для громадського транспорту, а сам громадський транспорт не покращили, не збільшили його кількість. Закликають власників авто пересідати на громадський транспорт, а альтернативи не дали».