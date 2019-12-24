П’ятеро людей у Львові отруїлися чадним газом

В понеділок, 23 грудня, у Шевченківському районі Львова чадним газом отруїлися п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Перший випадок стався вранці у будинку на вул. Варшавській, 89. Тут у власній квартирі, обладнаній двофункційним котлом і ПГ-4, чадним газом отруїлася 30-річна жінка. Її доправили в лікарню, медики оцінили стан потерпілої як легкий.

Також від чадного газу постраждали четверо людей, що живуть на вул. Золотій, 7. Серед постраждалих – двоє дітей віком 5 та 3 роки. Всіх їх госпіталізували.

Встановлено, що в квартирі встановлена газова колонка та ПГ-4. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газопостачання до помешкання.

Нагадаємо, із початку 2019 року на Львівщині чадним газом отруїлись вже більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули вже 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Відтак фахівці нагадують мешканцям Львівщини: у будинках із пічним опаленням обов’язково потрібно регулярно прочищати вентиляційний канал, аби там була відповідна тяга і гази виходили в атмосферу. Запаливши піч чи п’єц, не можна «намертво» зачиняти всі вікна і двері, у приміщення має йти приток повітря.

А найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.