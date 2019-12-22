У двох районах Львівщини сьогодні проходять місцеві вибори

Сьогодні, 22 грудня, у Жидачівському та Мостиському районах розпочалися місцеві вибори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, сьогодні проходять додаткові вибори депутатів сільрад, які приєдналися до вже створених ОТГ. Так нині вибори відбудуться в:

Облазницькій сільській раді Жидачівського району (села Облазниця, Воля-Облазницька, Дунаєць, Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Нове Село). Вона приєдналася до Гніздичівської ОТГ. Тут голосування відбудеться у чотирьох одномандатних виборчих округах, тож на чотири депутатські місця тут кандидують семеро осіб.

Мишлятицькій (села Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі) і Хідновицькій (села Хідновичі, Боратичі, Тишковичі) сільських радах Мостиського району. Вони які приєдналися до Шегинівської ОТГ. Загалом тут зареєстрували 21 кандидата в депутати. Усього ж депутатських вакансій – сім.

Як інформують у пресслужбі Нацполіції Львівщини, проведення виборів створено 11 виборчих дільничних комісій та дві окружні. Очікується, що в голосуванні візьмуть участь близько 2,5 тисяч виборців.

До охорони публічного порядку, а також оперативного реагування на порушення виборчого законодавства під час виборів буде залучено більше 70 працівників підрозділів поліції Львівщини. Створено додаткові слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та мобільні наряди вибухотехнічної служби.

Додамо, що через тиждень, 29 грудня, перші вибори заплановані у Нежухівській ОТГ, що у Стрийському районі. До складу цієї громади увійшли: Нежухівська сільська рада (села Нежухів, Райлів), Голобутівська сільська рада (село Голобутів), Завадівська сільська рада (село Завадів), Заплатинська сільська рада (села Заплатин, Діброва), Ланівська сільська рада (село Ланівка).

Нежухівська сільська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Нежухівського сільського голову і 80 кандидатів у депутати сільради, всі вони претендують на 22 депутатські крісла.

Нагадаємо, проведення місцевих виборів на Львівщині обійдеться у понад 600 тисяч гривень. Першу частину коштів місцеві ради отримали із держбюджету ще наприкінці листопада.

Загалом на території Львівщини утворено вже 40 ОТГ. Останні вибори в області пройшли 23 грудня минулого року.