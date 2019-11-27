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На вибори в ОТГ на Львівщині витратять більше 600 тисяч

Наталя Дуляба

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29 грудня перші вибори відбудуться у Нежухівській об’єднаній територіальній громаді, що у Стрийському районі. Також на 22 грудня заплановані додаткові вибори депутатів від сільрад, які приєдналися до ОТГ. Загалом на проведення виборів на Львівщині витратять понад 600 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Так, спочатку на Львівщині пройдуть додаткові вибори депутатів сільрад, які приєдналися до вже створених ОТГ. 22 грудня вибори відбудуться в:

  • Облазницькій сільській раді Жидачівського району, яка приєдналася до Гніздичівської ОТГ;
  • Мишлятицькій і Хідновицькій сільських радах Мостиського району, які приєдналися до Шегинівської ОТГ.

Через тиждень, 29 грудня, перші вибори заплановані у Нежухівській ОТГ, що у Стрийському районі. Тут обиратимуть 22 депутатів та сільського голову. Загалом до складу новоствореної громади увійдуть громади села Голобутів, Завадів, Ланівка, Заплатин, Діброва, сіл Нежухів та Райлів. Центр ОТГ – село Нежухів.

Як додають у Львівській ОДА, на проведення перших і додаткових виборів 22 та 29 грудня Львівщина отримає із держбюджету трохи більше 663 тисяч гривень. Із них понад 300 тисяч гривень вже перерахували місцевим бюджетам.

Як раніше повідомляли експерти, доходи Нежухівської ОТГ становитимуть близько 55 млн грн і значно перевищуватимуть видатки – 17 млн грн. Відтак у нової громади будуть кошти на розвиток інфраструктури та на різноманітні проекти.

Загалом на території Львівщини утворено вже 40 ОТГ. Останні вибори в області пройшли 23 грудня минулого року.

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