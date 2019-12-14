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Епіфаній заявив про остаточну ліквідацію Київського патріархату та УАПЦ

Наталя Дуляба

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Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епфаній заявив про юридичне припинення існування УПЦ Київського патріархату та Патріархії Української автокефальної православної церкви. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря), передає Львівський портал.

 

Сьогодні, 14 грудня, у митрополичих палатах національного заповідника «Софія Київська» відбувається Архієрейський собор ПЦУ. Під час нього Митрополит Епіфаній й повідомив про юридичну ліквідацію організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ».

Нагадаємо, що практично рік тому, 15 грудня 2018 року, на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Згодом почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що не приймає Томос, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і збирав на зустріч єпископів ПЦУ, надсилаючи їм запрошення на бланках неіснуючого Київського патріархату.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

У травні Філарет також казав, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном. Епіфаній своєю чергою зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності, тому це є неможливо.

Як повідомляв Львівський портал, менш ніж за рік до Православної церкви України приєдналися 7000 парафій.

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