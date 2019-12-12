Львівські депутати відхрестились від будівництва готелю у Парку культури

Депутати Львівської міськради відмовились скасувати видану раніше виконавчим комітетом містобудівну документацію на спорудження скандального готелю в Парку культури. «За» відповідну ухвалу під час сесії сьогодні, 12 грудня, проголосули лише 11 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати не підтримали петицію, у якій львів’яни просили скасувати рішення виконавчого комітету Львівської міськради №1176 від 9 грудня 2016 року. Ним ТзОВ «Апартготель» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на вул. Лижв’ярській, 1.

Львів’яни, які підтримали цю петицію, наголошували, що будівництво готелю-«свічки» на території Парку культури слід заборонити, адже він знаходитиметься у місці, де раніше знаходився Стрийський цвинтар. А на ньому хоронили людей, хворих на холеру.

Під час сесії депутати навіть не обговорювали цю петицію, не задавали питань її автору – активісту Остап Стахів. «За» проголосували лише 11 депутатів.

Нагадаємо, влітку через це будівництво виник справжній скандал. Під час одного з засідань виконавчого комітету представники забудовника представили проєкт готелю, який складався із трьох будівель-«свічок» на 15, 17 та 22 поверхи. Така візуалізація обурила мера Львова, який відверто натякав, що інтереси забудовника зараз не відповідають інтересам і можливостям міста.

Хоча ще навесні Андрій Садовий заявив, що готель в Парку культури належатиме до всесвітньо відомої мережі Hilton. Він казав, що це буде «справжній витвір мистецтва». При цьому ще тоді мер зауважував, що вже були «дебати щодо поверховості», але міська рада пішла «на певний ризик». Натомість забудовник погодився виділити кошти на реконструкцію парку.

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Наприкінці листопада виконком таки вніс зміни до згаданої містобудівної документації. Під час засідання посадовці мерії озвучували висоту у 34 м, однак у проєкті рішення далі були вказані 72 м. Більше того, з моменту прийняття рішення минуло вже більше двох тижнів, а документ досі не опублікували на сайті Львівської міськради. Відтак дотепер ніхто не може дізнатись затверджені вихідні дані для цього будівництва.

Цим готелем зацікавились поліцейські, які вже відкрили кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з’ясовують, чи мала право мерія Львова розпоряджатись землею. Натомість місцеві мешканці, які переконані, що це будівництво є незаконним, вже поскаржились на міську раду Львова у у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та НАЗК.

Сама земельна ділянка площею трохи більше 1 га на вул. Лижв’ярській, 1 є у власності ТзОВ «Апартготель». Торік компанія викупила її у міської ради Львова за 18,5 млн грн. Втім будувати на ній багатофункціональний готельний комплекс тепер буде ТзОВ «Парк спейс». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, це підприємство існує з липня 2018 року. 90% фірми належить будівельній компанії «Авалон».

Намір Hilton’a зайти до Львова раніше підтверджували представники забудовника, втім тепер достеменно не відомо, чи збереглися такі домовленості.

Детальніше про скандальне будівництво готелю у Парку культури читайте у статті Львівського порталу «Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?».