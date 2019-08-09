Скандал із готелем Hilton у Парку культури. Забудовник хоче звести відразу три «свічки»?

Сьогодні, 9 серпня, виконавчий комітет міської ради Львова мав внести зміни до містобудівних умов та обмежень, які ТзОВ «Апартготель» отримало ще у 2016 році на реконструкцію існуючої будівлі на вул. Лижв’ярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель. Проте розгляд цього питання завершився скандалом. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Видані наприкінці 2016 року містобудівні умови та обмеження дозволяли ТзОВ «Апартготель» реконструювати будинок на вул. Лижв’ярській, 1, що в Парку культури, під апарт-готель. Його висота повинна була становити не більше 34 м, однак тепер забудовник хоче гранично допустиму висоту на рівні 72 м. Те, що таку висоту запропонував безпосередньо забудовник, підтвердив на засідання виконкому представник міського управління архітектури та урбаністики. Також він додав, що нову висоту майбутнього готелю погодила й містобудівельна рада.

«На 34 м було розроблене історико-містобудівне обґрунтування. Тобто було прораховано, як цей готель виглядатиме у панорамі міста з різних точок. Його погодило Міністерство культури. Зараз воно відмінене, історико-містобудівне обґрунтування вже не потрібне. Але звідки взялось саме 72 м, я не знаю», – розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Водночас у новозатверджених містобудівних умовах та обмеженнях також мало змінитися й підприємство. Відтак будувати готель має вже не ТзОВ «Апартготель», а ТзОВ «Парк спейс».

(Натисніть на зображення для збільшення)

Членів виконкому стурбувала візуалізація майбутнього готелю, яку їм сьогодні продемонстрували. Так, міський голова Львова Андрій Садовий був здивований, що представили проєкт, який складається із трьох будівель, а не з однієї, як це було попередньо передбачено.

Як видно з візуалізації, основа споруди матиме два поверхи, а з різних боків із неї «виростуть» три вежі, що матимуть 17, 15 та 12 поверхів.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Своєю чергою у забудовника запевняли, що візуалізація є «абсолютно нерепрезентативною», а подали її лише тільки тому, що так цього вимагає процедура. При цьому вони підтвердили, що у Парку культури справді планують звести готель всесвітньо відомої мережі Hilton, а також апарт-готель. Але скільки будівель для цього потрібно, невідомо. Для того, щоб розробити остаточний проєкт будівництва, збираються оголосити міжнародний архітектурний конкурс. Проте оголосити його і дати старт самому проєкту, за словами представників забудовника, вони не можуть без містобудівних умов та обмежень, адже саме цей документ дає вихідні дані архітекторам для проєктування.

Через це у малій сесійній залі виникла гаряча дискусія. Члени виконавчого комітету були обурені висотою майбутнього будівництва та абсолютно незрозумілим проєктом. Так, міський голова Львова Андрій Садовий відверто натякав, що інтереси забудовника зараз не відповідають інтересам і можливостям міста.

«Ця будівля (яка підлягає реконструкції, – ред.) завжди була частиною Парку культури. Для того, щоб мати можливість збудувати там готель, місто пішло на певні виняткові умови. І в моїй уяві там стоїть будівля, яка складається з одного корпусу. Там є конгрес-центр, ресторани, спортивні зони, апарт-готель і класичний готель. І це все – одна будівля! Але для мене зараз є відкриттям, що тут можуть бути дві чи навіть три будівлі», – заявив він.

Лілія Онищенко також зауважувала, що оголосити міжнародний архітектурний конкурс забудовник може і без містобудівних умов та обмежень. Тому пропонувала зараз не затверджувати таку документацію.

«Хай би забудовник проводив міжнародний архітектурний конкурс, не зазначаючи висоту будівлі. Не приймати зараз рішення виконкому і вказувати конкретну висоту, бо пізніше ніхто не опуститься нижче», – додала вона.

Зазначимо, що про будівництво готелю Hilton на території колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу Андрій Садовий розповів на початку квітня цього року. Він казав, що в Парку культури з’явиться «справжній витвір мистецтва». При цьому ще тоді мер зауважував, що вже були «дебати щодо поверховості», але міська рада пішла «на певний ризик». Натомість забудовник погодився виділити кошти на реконструкцію парку.

Зрештою після гарячого обговорення члени виконкому вирішили відкласти це питання на тиждень, а на наступну п’ятницю, 16 серпня, вони збираються повернутися до нього, розглядаючи паралельно й стратегію розвитку Парку культури.

Нагадаємо, восени минулого року Львівська міська рада дозволила продати ТзОВ «Апартготель» 1 га землі на вул. Лижв’ярській, на якій розташований колишній музей історії військ Прикарпатського військового округу. Згодом підприємство викупило у мерії ділянку за 18,5 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Апартготель» зареєстроване саме на вул. Лижв’ярській, 1. Воно існує з 2016 року і займається будівництвом.

Засновником цього підприємства є львів’янин Роман Попко, який також є керівником або навіть співзасновником фірм, що безпосередньо пов’язані з будівельною компанією «Авалон».

Раніше керівником ТзОВ «Апартготель» був відомий адвокат Олексій Різник. Розмір статутного капіталу підприємства становить 70 000 грн.

Натомість ТзОВ «Парк спейс» існує всього лише з липня 2018 року. Воно також займається будівництвом. 90% підприємства належить компанії «Авалон».