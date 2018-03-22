Львівська міськрада таки віддала фірмі адвоката Козловського землю біля Парку культури

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення на вулиці Лижв’ярській, 1, яка підлягає продажу ТзОВ «Апартготель». «За» проголосували 57 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з проектом рішення, земельну ділянку площею 1,0600 га на вул. Лижв’ярській, 1 депутати збираються продати товариству з обмеженою відповідальністю «Апартготель» для обслуговування нежитлової будівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови. Відповідно до тексту проекту рішення, ТзОВ «Апартготель» має укласти з управлінням земельних ресурсів департаменту містобудування договір про оплату авансового внеску за ділянку у розмірі 3 144 808 грн, що становить 20% від нормативної грошової оцінки.

У Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фірми із назвою ТзОВ «Апартготель» Львівський портал не знайшов. Натомість у реєстрі є підприємство, назва якого написана по-іншому – ТОВ «АПАРТ-ГОТЕЛЬ». Адреса реєстрації фірми значиться: м. Львів, Личаківський район вул. Вузька буд. 3 кв. 5. Зареєстрована фірма ТОВ «АПАРТ-ГОТЕЛЬ» нещодавно – 23 жовтня 2017 р. Основним видом діяльності цієї фірми є діяльність в сфері «готелів і подібних засобів тимчасового розміщування». Керівником ТОВ «АПАРТ-ГОТЕЛЬ» є Олексій Різник, ім’я якого у пресі згадують як адвоката депутата Львівської міської ради та бізнесмена Григорія Козловського.

Зазначимо, що під час голосування за надання дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на вул. Лижв’ярській, 1 депутат міськради Григорій Козловський заявив про конфлікт інтересів. Сама ж ділянка на вул.Лижв’ярській, 1 знаходиться в дуже привабливому районі Львова, між двома парками – Парком культури та Стрийським парком.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», також він є співвласником будівельної фірми Avalon, яка зводитиме у Львові першу 25-поверхівку. Додамо, що 1 березня відбулось відкриття 5-поверхового ресторану Григорія Козловського «36 По» на площі Ринок, 36. У цьому ресторані, з-поміж іншого, розмістили велетенський акваріум з акулами. Також на вул. Лижв’ярській, 30 житловий будинок перебудують під готель із рестораном.