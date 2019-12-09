15-річній Олесі Шиян, яка постраждала від наїзду кінної карети, виділили на лікування ще 100 тисяч

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 9 грудня, прийняв рішення виділити 15-річній Олесі Шиян, яка постраждала внаслідок інциденту за участю кінної карети у центрі міста, ще 100 тис. грн допомоги на лікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цим рішенням ми збільшуємо розмір допомоги дівчині на лікування. Минулого разу ми надали 50 тис. грн, а тепер – 100 тис. грн. Тож разом це буде 150 тис. грн допомоги на лікування», – зазначив начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Нагадаємо, 8 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення надати одноразову матеріальну допомогу Шияну Руслану Омеляновичу, батькові Шиян Олесі Русланівни, яка отримала травми внаслідок нещасного випадку, що трапився ввечері 2 листопада на проспекті Свободи. Розмір одноразової матеріальної допомоги – 50 000 грн (плюс податки та збори). Також тоді виконавчий комітет прийняв рішення надати субвенцію обласному бюджету в розмірі 70 тис. грн на зміцнення матеріально-технічної бази Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит». Це, зокрема, допомога «Охматдиту» в лікуванні дівчини.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина, мешканка Турки. Причиною інциденту стало те, що кінь налякався звуку феєрверку, який невідомі запустили біля пам’ятника Шевченку. Неповнолітня отримала травми, її негайно госпіталізували у лікарню, де вона перебуває й дотепер.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після трагедії коня довелося усипити, а катання на таких каретах у Львові тимчасово заборонили.