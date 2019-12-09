ОСТАННІ НОВИНИ

15-річній Олесі Шиян, яка постраждала від наїзду кінної карети, виділили на лікування ще 100 тисяч

Соломія Головіна

|

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 9 грудня, прийняв рішення виділити 15-річній Олесі Шиян, яка постраждала внаслідок інциденту за участю кінної карети у центрі міста, ще 100 тис. грн допомоги на лікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Цим рішенням ми збільшуємо розмір допомоги дівчині на лікування. Минулого разу ми надали 50 тис. грн, а тепер – 100 тис. грн. Тож разом це буде 150 тис. грн допомоги на лікування», – зазначив начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Нагадаємо, 8 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення надати одноразову матеріальну допомогу Шияну Руслану Омеляновичу, батькові Шиян Олесі Русланівни, яка отримала травми внаслідок нещасного випадку, що трапився ввечері 2 листопада на проспекті Свободи. Розмір одноразової матеріальної допомоги – 50 000 грн (плюс податки та збори). Також тоді виконавчий комітет прийняв рішення надати субвенцію обласному бюджету в розмірі 70 тис. грн на зміцнення матеріально-технічної бази Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит». Це, зокрема, допомога «Охматдиту» в лікуванні дівчини.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина, мешканка Турки. Причиною інциденту стало те, що кінь налякався звуку феєрверку, який невідомі запустили біля пам’ятника Шевченку. Неповнолітня отримала травми, її негайно госпіталізували у лікарню, де вона перебуває й дотепер.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після трагедії коня довелося усипити, а катання на таких каретах у Львові тимчасово заборонили.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...