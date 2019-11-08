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На лікування дівчини, яку травмував сполоханий феєрверком кінь, мерія Львова виділила 120 тисяч

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міської ради Львова погодив виділення 120 тисяч гривень на лікування 15-річної Олесі Шиян, яка нещодавно постраждала внаслідок наїзду сполоханого петардою коня. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком погодив виділення із бюджету Львова 50 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги батьку травмованої Олесі Шиян. Також мерія скерує 70 тисяч гривень субвенції в обласну дитячу лікарню «ОХМАТДИТ», які також витратять на лікування дівчини.

Водночас очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб розповів, що Олеся Шиян перебуває у важкому стані, до її лікування залучили найкращих медиків Львова.

«Дівчина отримала досить важку травму з ураженням магістральних судин і м’язевого масиву гомілки і частково стегна. Їй надається весь комплекс лікувальних заходів… На сьогодні стан пацієнти важкий, але стабільний. Шанс на врятування ноги є, і ми сподіваємося, що лікування буде успішним… За моєю інформацією, виділених коштів буде достатньо для того, щоб забезпечити весь процес лікування», – додав Володимир Зуб.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина, мешканка Турки. Причиною інциденту стало те, що кінь налякався звуку феєрверку, який невідомі запустили біля пам’ятника Шевченку. Неповнолітня отримала травми, її негайно госпіталізували у лікарню, де вона перебуває й дотепер.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після трагедії коня довелося усипити, а катання на таких каретах у Львові тимчасово заборонили.

Також мерія зголосилася покрити всі видатки на лікування постраждалої Олесі Шиян. Для дівчинки у Львові почали збір крові, адже через операції вона втрачає кров.

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