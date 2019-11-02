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На Львівщині обрали кращого спортсмена жовтня

Наталя Дуляба

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23-річна велосипедистка Олена Старікова стала кращою спортсменкою Львівщини у жовтні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Відділення НОК України у Львівській області.

 

Олену Старікову визнали кращою спортсменкою області у жовтні за підсумками голосування членів НОК Львівщини.

Наприкінці жовтня Олена Старікова стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди). Вона здобула «срібло» в індивідуальному спринті та «бронзу» в гіті (гонці зі стартом з місця на 500 метрів).

У червні велосипедистка на Європейських іграх виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку, а в січні Олена Старікова стала володаркою Кубка світу.

Нагадаємо, що Олену Старікову вже неодноразово обирали кращою спортсменкою місяця на Львівщині. У січні 2019-го її визнали найкращою спортсменкою України.

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