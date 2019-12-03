В’ятрович склав присягу і офіційно став нардепом

Ексголова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради склав присягу народного депутата України.

В’ятрович увійшов до фракції партії «Європейська солідарність».

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Зазначимо, у вересні цього року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював його із 2014 року.

Також ми інформували, що Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутат від «Європейської солідарності» Ірини Луценко за її заявою. Вона подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

Згодом стало відомо, що Володимир В’ятрович стане нардепом від «Європейської солідарності», замінивши Ірину Луценко.