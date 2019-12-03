ОСТАННІ НОВИНИ

В’ятрович склав присягу і офіційно став нардепом

Соломія Головіна

|

Ексголова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради склав присягу народного депутата України.

 

В’ятрович увійшов до фракції партії «Європейська солідарність».

Зазначимо, у вересні цього року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював його із 2014 року.

Також ми інформували, що Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутат від «Європейської солідарності» Ірини Луценко за її заявою. Вона подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

Згодом стало відомо, що Володимир В’ятрович стане нардепом від «Європейської солідарності», замінивши Ірину Луценко.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...