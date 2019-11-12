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Місце Ірини Луценко у Верховній Раді посяде Володимир В’ятрович

Вероніка Рой

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Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович став депутатом Верховної Ради від партії  «Європейська Солідарність». Він замінить Ірину Луценко , яка дострокова склала повноваження депутатки. Про це В’ятрович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, неспотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни. Особисто я запевняю: не піду на жодні компроміси щодо національних інтересів. Хай зміни будуть українськими! Йду, щоб будувати український світ і зупиняти «русскій мір». Дякую команді «Європейська Солідарність» і особливо Наталії Бойко за рішення. Робитиму все, аби виправдати вашу довіру», – написав Володимир В’ятрович.

Як пише УНН, нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський, виступаючи з трибуни ВР, нагадав, що у списку за Іриною Луценко була Наталія Бойко, але вона зняла свою кандидатуру.

Зазначимо, у вересні цього року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював його із 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутат від «Європейської солідарності» Ірини Луценко за її заявою. Вона подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

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