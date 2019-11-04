Ірина Луценко відмовилася від депутатства через стан здоров'я

Народний депутат Ірина Луценко заявила на своїй сторінці у Facebook про те, що достроково припиняє свої депутатські повноваження.

Вона зазначила, що вже подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень, причиною цього став стан здоров’я.

«Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла. Я завжди розглядала депутатський мандат як велику відповідальність і можливість долучитися до розбудови країни. Своєю основною місією бачила захист дітей і українських родин, боротьбу з домашнім насильством, захист прав людини…», – наголосила Ірина Луценко.