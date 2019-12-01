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В Україні стартував пробний перепис населення

Соломія Головіна

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В Україні сьогодні, 1 грудня, розпочали пробний перепис населення – підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

 

Його проводитимуть у частині Оболонського району в Києві та Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області протягом 1-26 грудня.

Основне завдання пробного перепису – підготовка Всеукраїнського перепису населення 2020 року: апробація програми та переписного інструментарію; визначення методів та основних організаційних заходів; апробація застосування інноваційних технологій; визначення оптимальних дат і тривалості проведення; визначення концепції технології оброблення даних; визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Зазначається, що пробний перепис не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях.

Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Як взяти участь (тільки для мешканців на території проведення ППН-2019):

  1. 01–10 грудня (інтернет-раунд) – самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі  в  мережі  інтернет (потрібно мати електронний підпис).

АБО

  1. 14–23 грудня – надати відповіді переписувачу, який завітає до помешкання ­ і заповнить анкету (переписний лист) на планшеті.

АБО

  1. 14–23 грудня – прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Також ми інформували про те, що уряд збирався протестувати технологію перепису населення через гаджети – смартфони або планшети – в грудні поточного року.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.

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