Через інтернет і з допомогою планшетів. Що потрібно знати про Всеукраїнський перепис населення-2020

У 2020 році заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. На Львівщині вже розпочалась підготовка. Як вона триває, в чому особливості перепису, який проведуть наступного року, сьогодні, 13 травня, під час апаратної наради повідомила начальниця ГУ статистики у Львівській області Свiтлана Зимовiна, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, для відпрацювання технології цього року запланований пробний перепис в Оболонському районі столиці та Бородянському районі Київської області.

«Від перепису населення 2001 року минуло майже 20 років. Зрозуміло, що у населенні України відбулися суттєві зміни…Взагалі демографічна ситуація в Україні має певні ознаки кризовості: за останні роки ми спостерігаємо зменшення населення, старіння, висока смертність у працездатному віці, зменшення народжуваності, збільшення навантаження на пенсійну реформу, доволі низьку середню тривалість життя. Тобто, дати відповідь щодо того, що відбулося з населенням, може лише повномасштабний перепис», – зазначила Свiтлана Зимовiна.

Варто додати, що з 2001 року скасовано інститут прописки та обов’язкової реєстрації місця проживання.

«Відповідно сьогодні міграційний рух в нас є неконтрольованим: ми не до кінця розуміємо як зовнішню, так і внутрішню міграцію», – констатувала посадовець.

Також вона наголосила, що без достовірної повної інформації про населення не можна об’єктивно оцінити мобілізаційний ресурс, правдиву ситуацію на ринку праці з безробіттям, розробити певні продуктивні способи боротьби з бідністю.

При цьому зазначила, що за рекомендаціями ООН країни мають проводити перепис один раз на 10 років.

«Як особливі відмінності цього перепису від попередніх? Насамперед варто сказати про те, що він проводитиметься безособово, тобто анонімно, особа фігуруватиме як статистична одиниця. У всіх попередніх переписах у бланках вказувалося ПІБ. Тобто зараз стоїть питання збереження конфіденційності, захисту інформації, унеможливлення її передачі іншим структурам чи установам», – сказала Свiтлана Зимовiна.

Як розповіла начальниця ГУ статистики у Львівській області, програма перепису передбачає п’ять великих модулів:

1.демографічні ознаки (стать, вік, місце народження, громадянство, етнічне походження чи національність, мовна ознака, сімейний стан, освіта, засоби існування)

2.зайнятість (місце основної роботи, низка питань для безробітного населення щодо пошуку роботи та працевлаштування)

3.міграція (опитування населення стосовно нинішнього місця проживання, минулого і планів на майбутнє в частині виїзду закордон; крім того ставитимуть питання, чи проживала особа в інших країнах за період з 1991 року; значний блок питань передбачений для внутрішньо переміщених осіб, де з’ясовуватимуть причини переїзду і облаштування сьогоднішнього місця проживання)

4.житлові умови (опитуватимуть мешканців щодо житла, розміру, типу володіння, благоустрою, року побудови)

5.сільськогосподарська діяльність домогосподарств (розглядається питання щодо додаткової анкети запитальника, яка стосуватиметься сільськогосподарської діяльності).

Усі попередні переписи проводилися шляхом безпосереднього відвідування житла, опитування респондентів і занесення їхніх відповідей на паперовий бланк-анкету. Далі вона шифрувалася, сканувалася, оброблялася і дані узагальнювалися.

«Сьогоднішній перепис проводитиметься за сучасними інноваційними технологіями з використанням електронної ідентифікації і цифрових інструментів. Що мається на увазі? Перепис проводитиметься на планшетах. Його робитимуть у два етапи: перший – інтернет-раунд або онлайн-перепис, другий – безпосереднє відвідування житлових будинків переписним персоналом і отримання відповідей від респондентів», – пояснила Свiтлана Зимовiна.

Інтернет-раунд триватиме 10 днів. У онлайн-переписі зможе взяти участь кожний, хто матиме електронний ключ. Респондент реєструватиметься в особистому кабінеті і даватиме відповіді на поставлені питання у анкеті.

Далі розпочнеться другий етап, який відбуватиметься шляхом безпосереднього суцільного опитування.

«Переписний персонал працюватиме на планшетах, які будуть наповнені векторними цифровими картами і GPS-навігацією, що дасть можливість зчитувати координати будинків і забезпечить GPS-прив’язку до карти в певному радіусі», – зазначила начальниця ГУ статистики у Львівській області.

Що стосується Львівщини, то як розповіла Свiтлана Зимовiна, перепис в області охопить 44 міста, 34 селища міського типу, 1850 сільських населених пунктів, 822 тис. домогосподарств та 475 тис. житлових будинків.

«Від того, наскільки якісно область підготується до перепису, залежить як відбудеться сам перепис. Зараз триває робота зі створення реєстрів. Важливо мати багато реєстрів, адже перепис – безособовий. Варто зазначити, що перепис – це історія країни, це важливий елемент державотворення, тому закликаємо всіх до відповідальної позиції», – сказала вона.

У рамках підготовки створять обласну комісію з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису населення-2020, а також уточнять межі міських населених пунктів та актуалізують картографічний матеріал.